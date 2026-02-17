ua en ru
Бюджет РФ под прицелом: сенатор США озвучил в Киеве сценарий краха "нефтяной машины" Кремля

Вторник 17 февраля 2026 00:13
Бюджет РФ под прицелом: сенатор США озвучил в Киеве сценарий краха "нефтяной машины" Кремля Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Американский сенатор Шелдон Уайтхаус в Киеве анонсировал агрессивные шаги против российского нефтяного экспорта. Россию могут ждать аресты танкеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Уайтгауса во время общения с прессой в Киеве.

Читайте также: Венгрия и Словакия попросили союзника Украины качать нефть РФ: что тот ответил

Так, влиятельный американский сенатор-демократ Шелдон Уайтхаус заявил, что время безнаказанного экспорта нефти в обход санкций подходит к концу. По его словам, Запад готов перейти от бумажных запретов к реальным силовым действиям в море.

Сенатор отметил, что на недавней Мюнхенской конференции по безопасности союзники Украины наконец пришли к согласию, что без уничтожения теневого флота РФ остановить финансирование агрессии невозможно.

План действий, озвученный сенатором, включает:

  • Деанонимизация: Раскрытие настоящих владельцев фиктивных корпораций, которые прячут танкеры под иностранными флагами.

  • Цифровой контроль: Усиленное отслеживание судов, отключающих системы мониторинга (так называемые "темные рейсы").

  • Страховая удавка: Давление на компании, которые продолжают страховать сомнительные перевозки.

От санкций до абордажа: радикальный сценарий

Наиболее сенсационной частью выступления Уайтхауса стало предложение использовать опыт прошлых лет. Он вспомнил прецедент с венесуэльской нефтью по решению президента США Дональда Трампа.

"Мы должны быть готовы сделать то, что было сделано с танкером теневого флота Венесуэлы: высадиться на судно и захватить его, если это будет необходимо", - подчеркнул сенатор.

Такое заявление свидетельствует о том, что в Вашингтоне рассматривают физическое блокирование российского экспорта как реальный инструмент давления.

Путь к переговорам через пустой бюджет

Цель предложенных шагов прагматична: прервать поток нефтедолларов, которые кормят российскую армию. Уайтхаус уверен, что уничтожение теневого флота заставит Путина сесть за стол переговоров не на его условиях, а на условиях справедливости.

Также сенатор приветствовал новую "морскую инициативу" европейских партнеров, которая должна заблокировать Балтийское и Северное моря для российских танкеров-нарушителей.

Что это означает для Украины

Усиление борьбы с теневым флотом - это прямой удар по военному бюджету РФ. Если США и ЕС перейдут к практике ареста судов, это может обвалить российский нефтяной экспорт на 30-40% уже в ближайшие месяцы.

Киев сейчас активно лоббирует эти санкции, ведь каждый арестованный танкер - это минус несколько десятков ракет, выпущенных по нашей территории.

Отметим, что РФ может резко сократить добычу нефти уже в ближайшее время из-за усиления давления со стороны администрации США и ЕС, что приведет к переполнению хранилищ.

Напомним, дроны СБУ ударили по важному для российской армии НПЗ.

