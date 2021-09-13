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Бюджет недоотримав 2,7 млн гривень: на Львівській митниці викрили корупційну схему

Автор: Тіберій Юрик

Співробітники СБУ викрили посадовців Львіскої митниці, які організували корупційну схему. Вони вимагали хабарі від підприємців за сприяння в безперешкодному митному оформленні товарів, які ввозились в Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що у разі відмови, посадові особи митниці погрожували бізнесменам штучними перешкодами та затягуванням процесу оформлення товарів.

"За попередньою інформацією, через корупційну схему фігурантів лише з липня цього року державний бюджет недоотримав 2,7 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Наразі двом посадовим особам оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють причетність інших посадовців митного посту до "схеми".

Нагадаємо, що в Рівнеській области правоохоронці викрили посадовців митних постів "Рівне та "Дубно", які організовали корупційну схему із розмитнення вантажних автомобілів.

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Державна митна службаЛьвовская область