Бюджет недоотримав 2,7 млн гривень: на Львівській митниці викрили корупційну схему

Співробітники СБУ викрили посадовців Львіскої митниці, які організували корупційну схему. Вони вимагали хабарі від підприємців за сприяння в безперешкодному митному оформленні товарів, які ввозились в Україну.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Повідомляється, що у разі відмови, посадові особи митниці погрожували бізнесменам штучними перешкодами та затягуванням процесу оформлення товарів.
"За попередньою інформацією, через корупційну схему фігурантів лише з липня цього року державний бюджет недоотримав 2,7 млн гривень", - йдеться в повідомленні.
Наразі двом посадовим особам оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці встановлюють причетність інших посадовців митного посту до "схеми".
Нагадаємо, що в Рівнеській области правоохоронці викрили посадовців митних постів "Рівне та "Дубно", які організовали корупційну схему із розмитнення вантажних автомобілів.