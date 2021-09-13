Бюджет недополучил 2,7 млн гривен: на Львовской таможне разоблачили коррупционную схему

Сообщается, что в случае отказа, должностные лица таможни угрожали бизнесменам искусственными препятствиями и затягиванием процесса оформления товаров.

"По предварительной информации, через коррупционную схему фигурантов лишь с июля этого года государственный бюджет недополучил 2,7 млн гривен", - говорится в сообщении.

Сейчас двум должностным лицам объявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают причастность других должностных лиц таможенного поста к "схеме".