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Бюджет недополучил 2,7 млн гривен: на Львовской таможне разоблачили коррупционную схему

Автор: Тиберий Юрик

Сотрудники СБУ разоблачили должностных лиц Львовской таможни, которые организовали коррупционную схему. Они требовали взятки от предпринимателей за содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров, которые ввозились в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что в случае отказа, должностные лица таможни угрожали бизнесменам искусственными препятствиями и затягиванием процесса оформления товаров.

"По предварительной информации, через коррупционную схему фигурантов лишь с июля этого года государственный бюджет недополучил 2,7 млн гривен", - говорится в сообщении.

Сейчас двум должностным лицам объявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают причастность других должностных лиц таможенного поста к "схеме".

Напомним, что в Ровенский области правоохранители разоблачили должностных лиц таможенных постов "Ровно и" Дубно", которые организовали коррупционную схему с растаможка грузовых автомобилей.

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Государственная таможенная службаЛьвовская область