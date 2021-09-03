Більше 15 млн гривень збитків: в Рівненській області викрили схему по розмитненню автомобілів

В Рівнеській области правоохоронці викрили посадовців митних постів "Рівне та "Дубно", які організовали корупційну схему із розмитнення вантажних автомобілів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

Повідомляється, що підприємці подавали до митних органів документи, що містили недостовірні відомості про дати виробництва та першої реєстрації вантажних автомобілів.

"Це дозволяло зловмисникам зменшувати коефіцієнт акцизного збору в 40 і більше разів, а відповідно і суттєво занижувати ПДВ", - йдеться в повідомленні.

В СБУ розповіли, що збитки бюджету при розмитненні лише одного вантажного автомобіля становили від 50 до 700 тисяч гривень. Упродовж 2018-2020 років за цією схемою посадовці здійснили митне оформлення понад 300 вантажних автомобілів.

"За попередніми даними, така протиправна діяльність митників завдала державі збитків на понад 15 млн гривень". - додали в СБУ.

Відкрито кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.