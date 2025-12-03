Бюджет-2026 принят: сколько денег пойдет на армию

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении проект государственного бюджета Украины на 2026 год. Большая часть расходов пойдет на Силы обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.
Свириденко подчеркнула, что Украина направляет 100% собственных поступлений на Силы обороны. Речь о денежном обеспечении воинов и поддержку их семей, усилении противовоздушной обороны и производстве украинского оружия, в том числе разработке дронов.
"В следующем году потратим на армию - 2,8 трлн гривен, это почти 60% всех расходов", - обратила внимание премьер.
Напомним, за проект госбюджета-2026 во втором чтении проголосовали 257 народных депутатов. Ожидается, что закон вскоре направят на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Изначально планировалось, что бюджет-2026 примут 2 декабря, но после заседания фракции "Слуги народа" выяснилось, что голосов было недостаточно.
Госбюджет-2026 перед вторым чтением сохранил основные приоритеты, заложенные при подаче проекта: доходы определены на уровне 2 трлн 918 млрд гривен, расходы составляют 4 трлн 781 млрд гривен.
Дефицит бюджета во втором чтении увеличили почти на 6 млрд гривен - до 1,9 трлн, что составляет 18,5% ВВП.
Наибольшая часть расходов по-прежнему идет на сектор обороны и безопасности - свыше 2,8 трлн гривен. Сохраняются решения о повышении зарплат педагогам, а также увеличение финансирования образования и социальной поддержки.
В соцсфере предусмотрено увеличение выплат при рождении ребенка и расширение помощи семьям.
Больше средств направят на ветеранские программы, медицину и поддержку экономики.