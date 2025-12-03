Бюджет-2026 принят: сколько денег пойдет на армию

Основные показатели бюджета

Напомним, за проект госбюджета-2026 во втором чтении проголосовали 257 народных депутатов. Ожидается, что закон вскоре направят на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Изначально планировалось, что бюджет-2026 примут 2 декабря, но после заседания фракции "Слуги народа" выяснилось, что голосов было недостаточно.

Госбюджет-2026 перед вторым чтением сохранил основные приоритеты, заложенные при подаче проекта: доходы определены на уровне 2 трлн 918 млрд гривен, расходы составляют 4 трлн 781 млрд гривен.

Дефицит бюджета во втором чтении увеличили почти на 6 млрд гривен - до 1,9 трлн, что составляет 18,5% ВВП.

Наибольшая часть расходов по-прежнему идет на сектор обороны и безопасности - свыше 2,8 трлн гривен. Сохраняются решения о повышении зарплат педагогам, а также увеличение финансирования образования и социальной поддержки.

В соцсфере предусмотрено увеличение выплат при рождении ребенка и расширение помощи семьям.

Больше средств направят на ветеранские программы, медицину и поддержку экономики.