Проект держбюджету-2022: як зміняться видатки на президента, Кабмін і Раду
Кабінет міністрів заклав у проект державного бюджету на 2022 рік скорочення видатків на президента і Верховну раду. Видатки на уряд зростуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект державного бюджету, оприлюднений на сайті Верховної ради (законопроект №6000).
Згідно з проектом, витрати загального фонду держбюджету на Верховну раду в 2020 році скоротяться на 7,7% до 2,259 млрд гривень, витрати на президента і офіс президента - на -15,1% до 1,076 млрд гривень.
Водночас витрати на Секретаріат Кабінету міністрів України зростуть на 10,2% до 1,219 млрд гривень.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 15 вересня затвердив проект закону про державний бюджет на 2022 рік.
Варто відзначити, що витрати на президента, Кабмін і Раду можуть істотно змінити в проекті держбюджету до другого читання.