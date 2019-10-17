ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Маркарова розповіла деталі переговорів з МВФ

Новини » Економіка    17.10.2019 - 20:07
Маркарова розповіла деталі переговорів з МВФ
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

За її словами, переговори просуваються активно

Міністр фінансів України Оксана Маркарова розповіла про подробиці переговорів України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та іншими партнерами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Маркарової для Сhastime.

За її словами, переговори з партнерами з МВФ проходять "досить добре".

“Вчора ми закінчили перший день, сьогодні в процесі другий день нашої роботи. Крім дуже активних переговорів з Міжнародним валютним Фондом, ви знаєте, ми зараз обговорюємо нову програму, і досить добре просуваємося в цих переговорах, ми також провели зустрічі з представниками американського і французького казначейства. Дуже важлива їхня підтримка в плані інвестиційних проектів, їх бізнесу, який готовий йти в Україну", - сказала Маркарова.

Міністр фінансів також заявила, що переговорний процес базується на збереженні макроекономічної стабільності та прискорення економічного зростання в Україні. Говорячи про економічне зростання, Маркарова заявила:

"Прискорення економічного зростання можливо через приватизацію, концесію, розвиток ринку землі. Це кроки, за якими вже почало рухатися новий уряд", - додала вона.

Інтерв’ю з міністром фінансів України Оксаною Маркаровою

Наживо: Про що домовилася делегація уряду України у Вашингтоні? Інтерв’ю з міністром фінансів України Oksana Markarova. А також: подробиці переговорів з МВФ, позиція уряду щодо Приватбанку, податкові і митні зміни, які торкнуться усіх.

Опубліковано chastime Четвер, 17 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, 16 жовтня українська делегація вирушила на переговори з МВФ. Зазначалося, що переговори також будуть проводитися з колегами з європейських мінфінів, американського Казначейства та інвесторами.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував новий макроекономічний прогноз.

МВФ скасував групу країн СНД МВФ поліпшив прогноз щодо курсу гривні до долара на найближчі роки
Новини України МВФОксана Маркарова
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся