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Мінфін планує продати частку в державному банку до кінця року

Новини » Економіка    17.10.2019 - 14:01
Мінфін планує продати частку в державному банку до кінця року
Фото: Укргазбанк (РБК-Україна)

Частку в "Укргазбанку" планують продати Міжнародній фінансовій корпорації

Угода про продаж частки в держаному "Укргазбанку" Міжнародній фінансовій корпорації (IFC - International Finance Corporation) з групи Світового банку буде підписана до кінця цього року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

За даними прес-служби, продаж державної частки в "Укргазбанку" обговорювався у Вашингтоні під час зустрічі міністра фінансів з Оксани Маркарової та міністра економіки Тимофія Милованова з командою IFC.

Під час зустрічі з потенційними інвесторами представники України заявили, що "Укргазбанк" знизив частку NPLs (непрацюючих кредитів) до рівня 10%.

Нагадаємо, чисті активи державних банків на 1 липня 2019 року склали 734 млрд грн, що складає 54% від банківської системи України. Ще 31% активів банківської системи займають банки з іноземним капіталом, 15% банки з приватним українським капіталом.

Нагадаємо, що одним з пріоритетів роботи Мінфіну є скорочення частки держави на банківському ринку. Зокрема, заступник міністра фінансів Юрій Гелетій повідомив, що цільовий орієнтир міністерства - 25%.

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