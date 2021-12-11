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"Бути з Європою або проти неї": прем'єр Польщі закликав Росію визначитися

Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав російську владу визначитися, чи буде вона з Європою або проти неї. Та зазначив, що сьогодні РФ обирає конфлікт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву польського прем'єра в інтерв'ю La Repubblica.

"Росія має обрати, чи хоче бути з Європою чи проти неї. (Президент РФ, - ред.) Володимир Путін сьогодні обирає конфлікт. І це шкодить не лише Європі, а й його власній країні", - сказав глава польського уряду.

Він також підкреслив, що Європа не хоче конфлікту з Росією.

"Але Європа не може дозволити тиск і шантаж на ґрунті енергетики. Тому перед лицем провокацій Путіна ми повинні бути єдиними. Час поступок минув. Ми повинні жорстко реагувати шляхом введення санкцій", - наголосив Моравецький.

Польський прем'єр також прокоментував нещодавні переговори президента США Джо Байдена з російським президентом та заявив, що "був би вдячний президенту Байдену, якщо ця бесіда спричинить зниження активності Росії на кордоні з Україною та Європою".

"Але досвід показує, що Путіну довіряти не можна, і політика поступок не діє", - додав Моравецький.

Нагадаємо, раніше Байден і Путін провели переговори у відеоформаті. Розмова тривила понад дві години. Під час бесіди вони обговорювали питання загрози російського вторгнення в Україну.

Додамо, президент України Володимир Зеленський висловився щодо онлайн-саміту лідерів США й Росії Джо Байдена та Володимира Путіна. На його думку, голова Кремля зацікавлений лише у переговорах з американським колегою.

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