Путін зацікавлений у переговорах виключно з Байденом,- Зеленський
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський висловився щодо онлайн-саміту лідерів США й Росії Джо Байдена та Володимира Путіна. На його думку, голова Кремля зацікавлений лише у переговорах з американським колегою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського в інтерв'ю "1+1".
"Вони обговорили з Путіним. Путін зацікавлений у розмовах з Байденом", - заявив Зеленський.
Як відзначив президент, йому здається, що Путін, зі свого боку, взагалі не зацікавлений у переговорах з кимось іншим, окрім з президентом Штатів.
"Я думаю, він не зацікавлений у розмовах ні з ким більше", - додав президент.