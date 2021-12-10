ru ua
Сб, 11 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путін зацікавлений у переговорах виключно з Байденом,- Зеленський

Новость на русском →
П'ятниця 10 грудня 2021 20:38
Путін зацікавлений у переговорах виключно з Байденом,- Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо онлайн-саміту лідерів США й Росії Джо Байдена та Володимира Путіна. На його думку, голова Кремля зацікавлений лише у переговорах з американським колегою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського в інтерв'ю "1+1".

"Вони обговорили з Путіним. Путін зацікавлений у розмовах з Байденом", - заявив Зеленський.

Як відзначив президент, йому здається, що Путін, зі свого боку, взагалі не зацікавлений у переговорах з кимось іншим, окрім з президентом Штатів.

"Я думаю, він не зацікавлений у розмовах ні з ким більше", - додав президент.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін
NEWS
Зеленський підписав закон про держбюджет на 2022 рік: основні показники
Зеленський підписав закон про держбюджет на 2022 рік: основні показники
DAILY
Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет