"Быть с Европой или против нее": премьер Польши призвал Россию определиться

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал российские власти определиться, будет ли она с Европой или против нее. И отметил, что сегодня РФ выбирает конфликт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление польского премьера в интервью La Repubblica.
"Россия должна выбрать, хочет ли быть с Европой или против нее. (Президент РФ, - ред.) Владимир Путин сегодня выбирает конфликт. И это вредит не только Европе, но и его собственной стране", - сказал глава польского правительства.
Он также подчеркнул, что Европа не хочет конфликта с Россией.
"Но Европа не может позволить давление и шантаж на почве энергетики. Поэтому перед лицом провокаций Путина мы должны быть едиными. Время уступок прошло. Мы должны жестко реагировать путем введения санкций", - подчеркнул Моравецкий.
Польский премьер также прокомментировал недавние переговоры президента США Джо Байдена с российским президентом и заявил, что "был бы признателен президенту Байдену, если эта беседа повлечет снижение активности России на границе с Украиной и Европой".
"Но опыт показывает, что Путину доверять нельзя, и политика уступок не действует", - добавил Моравецкий.
Напомним, ранее Байден и Путин провели переговоры в видеоформате. Разговор длился более двух часов. В ходе беседы они обсуждали вопросы угрозы российского вторжения в Украину.
Добавим, президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу онлайн-саммита лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина. По его мнению, глава Кремля заинтересован только в переговорах с американским коллегой.