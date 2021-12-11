"Быть с Европой или против нее": премьер Польши призвал Россию определиться

"Россия должна выбрать, хочет ли быть с Европой или против нее. (Президент РФ, - ред.) Владимир Путин сегодня выбирает конфликт. И это вредит не только Европе, но и его собственной стране", - сказал глава польского правительства.

Он также подчеркнул, что Европа не хочет конфликта с Россией.

"Но Европа не может позволить давление и шантаж на почве энергетики. Поэтому перед лицом провокаций Путина мы должны быть едиными. Время уступок прошло. Мы должны жестко реагировать путем введения санкций", - подчеркнул Моравецкий.

Польский премьер также прокомментировал недавние переговоры президента США Джо Байдена с российским президентом и заявил, что "был бы признателен президенту Байдену, если эта беседа повлечет снижение активности России на границе с Украиной и Европой".

"Но опыт показывает, что Путину доверять нельзя, и политика уступок не действует", - добавил Моравецкий.