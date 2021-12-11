UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Быть с Европой или против нее": премьер Польши призвал Россию определиться

Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал российские власти определиться, будет ли она с Европой или против нее. И отметил, что сегодня РФ выбирает конфликт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление польского премьера в интервью La Repubblica.

"Россия должна выбрать, хочет ли быть с Европой или против нее. (Президент РФ, - ред.) Владимир Путин сегодня выбирает конфликт. И это вредит не только Европе, но и его собственной стране", - сказал глава польского правительства.

Он также подчеркнул, что Европа не хочет конфликта с Россией.

"Но Европа не может позволить давление и шантаж на почве энергетики. Поэтому перед лицом провокаций Путина мы должны быть едиными. Время уступок прошло. Мы должны жестко реагировать путем введения санкций", - подчеркнул Моравецкий.

Польский премьер также прокомментировал недавние переговоры президента США Джо Байдена с российским президентом и заявил, что "был бы признателен президенту Байдену, если эта беседа повлечет снижение активности России на границе с Украиной и Европой".

"Но опыт показывает, что Путину доверять нельзя, и политика уступок не действует", - добавил Моравецкий.

Напомним, ранее Байден и Путин провели переговоры в видеоформате. Разговор длился более двух часов. В ходе беседы они обсуждали вопросы угрозы российского вторжения в Украину.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу онлайн-саммита лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина. По его мнению, глава Кремля заинтересован только в переговорах с американским коллегой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаПольшаЕвропа