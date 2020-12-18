Збірна України зіграє стартові матчі відбору до ЧС-2022 у Львові

Фото: "Арена-Львів" (uaf.ua)

Виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) обрав місця проведення стартових домашніх матчів збірної України у відборі на чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Матчі проти Фінляндії та Казахстану підопічні Андрія Шевченка проведуть у Львові на "Арені-Львів".

Про це повідомляється на сайті УАФ.

Ці поєдинки відбудуться 28 і 31 березня 2021 року відповідно в межах другого та третього турів. Під час ухвалення рішення враховувалися побажання тренерського штабу.

Варто зазначити, що "Арена-Львів" вважається для збірної України фартовим стадіоном. Національна команда раніше провела на ньому 19 поєдинків, які не зазнавши жодної поразки - 17 перемог і дві нічиї.

Нагадаємо, Україна розпочне відбірковий турнір виїзним поєдинком проти команди Франції (24 березня). Також нашим суперником є Боснія і Герцеговина.

Раніше головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко оцінив перспективи команди у відборі на ЧС-2022.

Безпосередньо на Мундіаль вийдуть команди, що зайняли перші місця в своїх групах. Збірні, які посядуть другі позиції, спробують щастя в плей-офф.