ua en ru
Чт, 26 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Прощай, безвиз? Еврокомиссия предупредила Грузию о последствиях действий властей

Четверг 26 февраля 2026 19:56
UA EN RU
Прощай, безвиз? Еврокомиссия предупредила Грузию о последствиях действий властей Фото: Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Безвизовый режим с ЕС могут приостановить для всех граждан Грузии, если власти страны не исправят ситуацию. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила об этом в ответном письме оппозиционным политикам.

Как сообщает РБК-Украина, письмо опубликовало грузинское медиа Euroscope.

Читайте также: Грузия набросилась на Зеленского из-за "неблагодарности": Стефанчук жестко ответил

Восемь оппозиционных политиков Грузии 22 сентября 2025 года направили в Еврокомиссию официальное письмо. Речь шла об обеспокоенности состоянием демократии и курсом страны.

Глава Еврокомиссии ответила, что приостановление безвиза может коснуться не только чиновников, но и обычных граждан - если "руководство страны не решит проблемы".

Она также отметила, что ЕС "решительно отреагировал" на события в Грузии и призвал правительство:

  • освободить журналистов;
  • освободить активистов;
  • освободить несправедливо задержанных лиц.

Фон дер Ляйен заверила, что Евросоюз приложит все усилия ради "демократического, стабильного и европейского будущего грузинского народа".

Всех политиков страны она призвала работать над достижением этой цели.

Напоминаем, отношения Грузии с ЕС резко ухудшились после того, как правящая партия "Грузинская мечта" взяла курс на сближение с Россией.

В стране приняли закон об "иностранных агентах" - по образцу российского. Организации, получающие финансирование из-за рубежа, обязаны регистрироваться как иноагенты. Также партия помогает РФ обходить санкции за войну против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия Евросоюз Безвизовый режим Урсула фон дер Ляйен
Новости
Интенсивность обстрелов падает. Что на самом деле происходит с ракетным арсеналом РФ
Интенсивность обстрелов падает. Что на самом деле происходит с ракетным арсеналом РФ
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше