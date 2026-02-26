Прощай, безвиз? Еврокомиссия предупредила Грузию о последствиях действий властей
Безвизовый режим с ЕС могут приостановить для всех граждан Грузии, если власти страны не исправят ситуацию. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила об этом в ответном письме оппозиционным политикам.
Как сообщает РБК-Украина, письмо опубликовало грузинское медиа Euroscope.
Восемь оппозиционных политиков Грузии 22 сентября 2025 года направили в Еврокомиссию официальное письмо. Речь шла об обеспокоенности состоянием демократии и курсом страны.
Глава Еврокомиссии ответила, что приостановление безвиза может коснуться не только чиновников, но и обычных граждан - если "руководство страны не решит проблемы".
Она также отметила, что ЕС "решительно отреагировал" на события в Грузии и призвал правительство:
- освободить журналистов;
- освободить активистов;
- освободить несправедливо задержанных лиц.
Фон дер Ляйен заверила, что Евросоюз приложит все усилия ради "демократического, стабильного и европейского будущего грузинского народа".
Всех политиков страны она призвала работать над достижением этой цели.
Напоминаем, отношения Грузии с ЕС резко ухудшились после того, как правящая партия "Грузинская мечта" взяла курс на сближение с Россией.
В стране приняли закон об "иностранных агентах" - по образцу российского. Организации, получающие финансирование из-за рубежа, обязаны регистрироваться как иноагенты. Также партия помогает РФ обходить санкции за войну против Украины.