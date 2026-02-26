Бувай, безвіз? Єврокомісія попередила Грузію про наслідки дій влади

Безвізовий режим з ЄС можуть призупинити для всіх громадян Грузії, якщо влада країни не виправить ситуацію. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила про це у листі-відповіді опозиційним політикам.

Вісім опозиційних політиків Грузії 22 вересня 2025 року направили до Єврокомісії офіційного листа. Йшлося про занепокоєння станом демократії та курсом країни.

Голова Єврокомісії відповіла, що призупинення безвізу може торкнутися не лише чиновників, а й звичайних громадян - якщо "керівництво країни не розв'яже проблеми".

Вона також зазначила, що ЄС "рішуче відреагував" на події у Грузії та закликав уряд:

звільнити журналістів;

звільнити активістів;

звільнити несправедливо затриманих осіб.

Фон дер Ляєн запевнила, що Євросоюз докладе всіх зусиль заради "демократичного, стабільного і європейського майбутнього грузинського народу".

Усіх політиків країни вона закликала працювати над досягненням цієї мети.