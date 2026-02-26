ua en ru
Бувай, безвіз? Єврокомісія попередила Грузію про наслідки дій влади

Четвер 26 лютого 2026 19:56
Бувай, безвіз? Єврокомісія попередила Грузію про наслідки дій влади Фото: Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Безвізовий режим з ЄС можуть призупинити для всіх громадян Грузії, якщо влада країни не виправить ситуацію. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила про це у листі-відповіді опозиційним політикам.

Як повідомляє РБК-Україна, лист опублікувало грузинське медіа Euroscope.

Вісім опозиційних політиків Грузії 22 вересня 2025 року направили до Єврокомісії офіційного листа. Йшлося про занепокоєння станом демократії та курсом країни.

Голова Єврокомісії відповіла, що призупинення безвізу може торкнутися не лише чиновників, а й звичайних громадян - якщо "керівництво країни не розв'яже проблеми".

Вона також зазначила, що ЄС "рішуче відреагував" на події у Грузії та закликав уряд:

  • звільнити журналістів;
  • звільнити активістів;
  • звільнити несправедливо затриманих осіб.

Фон дер Ляєн запевнила, що Євросоюз докладе всіх зусиль заради "демократичного, стабільного і європейського майбутнього грузинського народу".

Усіх політиків країни вона закликала працювати над досягненням цієї мети.

Нагадуємо, відносини Грузії з ЄС різко погіршилися після того, як правляча партія "Грузинська мрія" взяла курс на зближення з Росією.

У країні ухвалили закон про «іноземних агентів» - за зразком російського. Організації, що отримують фінансування з-за кордону, зобов'язані реєструватися як іноагенти. Також партія допомагає РФ обходити санкції за війну проти України.

