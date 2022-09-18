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У Бурині Сумської області сильні руйнування через негоду: що відомо

Фото: у Бурині Сумської області сильні руйнування через негоду (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 18 вересня, внаслідок негоди у Бурині (Сумська область) фіксують сильні руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram .

За його словами, у Бурині було зруйновано будинки та зірвано дахи. Також є пошкодження у домогосподарствах та повалені дерева. Частина громади залишилася без світла.

"На місці працюють рятувальники ДСНС, надав доручення якнайшвидше, використовуючи матеріальний резерв громади та, за необхідності, області, накрити будинки", - зазначив Живицький.

Також він додав, що спільно з Департаментом цивільного захисту СОВА відпрацьовується питання евакуації мешканців міста.

Наслідки негоди у Бурині (t.me/Zhyvytskyy)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Івано-Франківську сьогодні, 18 вересня, почалася потужна злива , приватні будинки в місті були затоплені.

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