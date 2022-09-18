В Бурыне Сумской области сильные разрушения из-за непогоды: что известно

По его словам, в Бурыне были разрушены дома и сорваны крыши. Также есть повреждения в домохозяйствах и повалены деревья. Часть громады осталась без света.

"На месте работают спасатели ГСЧС, предоставил поручение как можно быстрее, используя материальный резерв общины и, при необходимости, области, накрыть дома", - отметил Живицкий.

Также он добавил, что совместно с Департаментом гражданской защиты СОВА отрабатывается вопрос эвакуации жителей города.

Последствия непогоды в Бурыне (t.me/Zhyvytskyy)