Підтоплені будинки та повалені дерева. Івано-Франківськ накрила негода
Потужна негода накрила Івано-Франківськ сьогодні, 18 вересня. Злива затопила приватні будинки у місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС в Івано-Франківській області.
В Івано-Франківську пройшла потужна злива з сильним вітром. На вулиці Любачівського дощ підтопив будинки приватного сектору. На вулицях Миру та Калуське шосе рятувальники відкачували воду з десяти гаражних приміщень.
Також бійці ДСНС допомагали прибрати повалені дерева з доріг в Івано-Франківську, Коломиї та Городенці.
До ліквідації наслідків негоди залучили 22 рятувальників та 6 спецавтомобілів.
Фото: злива затопила Івано-Франківськ (facebook.com/dsns.if)
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погіршення погоди в Україні 18 вересня.
Крім того, сьогодні в Карпатах випав перший сніг.
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