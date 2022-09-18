Підтоплені будинки та повалені дерева. Івано-Франківськ накрила негода

Потужна негода накрила Івано-Франківськ сьогодні, 18 вересня. Злива затопила приватні будинки у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС в Івано-Франківській області.

В Івано-Франківську пройшла потужна злива з сильним вітром. На вулиці Любачівського дощ підтопив будинки приватного сектору. На вулицях Миру та Калуське шосе рятувальники відкачували воду з десяти гаражних приміщень.

Також бійці ДСНС допомагали прибрати повалені дерева з доріг в Івано-Франківську, Коломиї та Городенці.

До ліквідації наслідків негоди залучили 22 рятувальників та 6 спецавтомобілів.

Фото: злива затопила Івано-Франківськ (facebook.com/dsns.if)