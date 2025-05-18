Свеклу будут выращивать только на западе. Что происходит из-за изменений климата в Украине

В Украине стремительно меняется климат, и это уже непосредственно влияет на сельское хозяйство. В частности, свеклу можно будет выращивать только в некоторых регионах страны.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Что мы пьем каждый день? Экологи объяснили, что не так с водой в Украине" .

Из-за недостатка воды из традиционных регионов выращивания исчезают целые культуры. Заведующий кафедрой экологии Западноукраинского национального университета и член совета Украинской водной ассоциации Леонид Бицюра отмечает, что свеклу, которая раньше хорошо росла на юге, теперь можно будет выращивать только на западе страны.

"Киев - это уже степь. Еще 10 лет назад здесь не было таких условий", - говорит эколог.

По прогнозам Института водных проблем и мелиорации НААН, к 2100 году 80% пахотных земель в Украине будут иметь дефицит воды. Поэтому культуры, которые требуют много влаги, например свекла, "передвигаются" на север и запад страны.

Растения, животные и... два урожая

Климат меняется не только на бумаге: в Украине появляются новые растения, насекомые, даже ракообразные - они вытесняют привычные виды. При этом некоторые участки земли могут дать два урожая в год, как в Израиле. Но есть и проблема - заморозки весной, которые повреждают молодые растения.

"Сейчас середина мая, а до сих пор прохладно. Все это негативно влияет на урожай", - объясняет Бицюра.

Воды меньше, но она никуда не исчезает

Из-за потепления растет испарение - в ответ увеличивается количество осадков. Но они меняют характер: вместо равномерных дождей - короткие и обильные ливни, которые приводят к подтоплениям, особенно в городах.

Эколог также отмечает: украинцы часто тратят воду как в быту, так и на производстве. Изменение отношения к воде должно стать новой нормой.

"Мы - часть природы. И если разрушатся условия существования на планете, мы пострадаем первыми", - говорит специалист.