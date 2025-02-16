Урожай под угрозой. Каким культурам больше всего вредит теплая и бесснежная зима

Зима 2025 года отличилась аномально высокими показателями температуры и отсутствием значительного снежного покрова. Такая погода непосредственно влияет на будущие урожаи озимых, а также фруктовых и овощных культур.

РБК-Украина расспросило в интервью вице-президента Национальной аграрной академии наук Ануш Балян о том, каким культурам больше всего вредит теплая зима.

Каким культурам вредит теплая зима

По словам ученой, погодные изменения во время зимовки растений создают наибольшую опасность тем сельскохозяйственным культурам, которые легко выходят из состояния вынужденного покоя и быстро теряют свою зимо- и морозостойкость под влиянием оттепелей.

"Это озимые культуры (пшеница озимая, ячмень озимый, рапс озимый), многолетние травы, плодовые и ягодные культуры (яблоня, груша, вишня, черешня, малина, клубника, абрикос, персик, нектарин и т.д.). Кроме того, отсутствие снежного покрова на посевах озимых и многолетних трав увеличивает риск вымерзания в случае резкого похолодания, и, наоборот, высокая температура зимой может вызвать преждевременное пробуждение почек и дальнейшее повреждение заморозками фруктовых деревьев", - говорит Балян.

В то же время добавим, что пока прогноз погоды не предусматривает снижение температуры воздуха до таких отметок, которые могут навредить озимым культурам и плодовым деревьям.

"Картофель, как растение умеренного климата, может быстро вырождаться в таких условиях (которые наблюдаются сейчас, - Ред.). Отсутствие морозов зимой не уничтожает зимующих вредителей и возбудителей болезней картофеля, что приведет к увеличению пораженности болезнями и вредителями", - объясняет эксперт.

Также недостаточно длительный период зимнего покоя может уменьшить урожайность винограда, малины, черной смородины и голубики.

Как теплая зима влияет на сельское хозяйство

Балян отмечает, что бесснежные зимы могут вызвать недостаток влажности в почве весной. Кроме этого, из-за отсутствия промерзания почвы вредители и патогены теперь могут выживать в большем количестве, что в будущем приведет к появлению новых болезней.

Значительное потепление также спровоцирует смещение ареола выращивания определенных растений. Например, виноградники с юга "подвинутся" в центр и север. Уже сейчас в Винницкой, Житомирской и Киевской областях есть успешный опыт выращивания плантаций этой культуры. А бахчевые культуры, в частности арбуз и дыня постепенно расширяют свои площади до северных и западных границ Украины.

По словам ученой, изменение климата позволит вскоре в Украине выращивать ряд экзотических культур: спаржу, артишок, батат, имбирь, куркуму, некоторые цитрусовые, экзотическую альтернативу картофеля - ямс, а еще бамии, сафлору, сорго, кориандр, нут, чечевицу.

"Об исчезновении некоторых культур пока говорить рано, но если и в дальнейшем сохранится такая тенденция в повышении температуры, изменении количества и распределения осадков, а также увеличении частоты экстремальных погодных явлений, это может создать неблагоприятные условия для выращивания озимых зерновых культур, рапса, плодовых, ягодных культур и т.д., что потребует украинских аграриев адаптироваться и пересматривать традиционные подходы к земледелию", - говорит Балян.