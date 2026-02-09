Бурштынская ТЭС возобновляет подачу тепла: жителей просят о помощи
Бурштынская ТЭС частично возобновила подачу тепла после повреждения в ночь на субботу, 7 февраля. В то же время местных жителей просят о помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Бурштына Василия Андриешина.
После вражеской атаки на объект теплоснабжения, подача холодной и горячей воды по состоянию на сейчас восстановлены, но не в полном объеме.
Утром температура теплоносителя составляла около 55 градусов, нормативных показателей планируют достичь до конца суток.
Просьба к жителям
Мэр города рассказал, что в системе теплоснабжения зафиксировано завоздушивание сетей. Жителей домов просят при наличии технической возможности самостоятельно осуществить развоздушивание внутридомовых систем.
Это необходимо для ускорения налаживания гидравлического режима, поскольку в управляющих компаниях нехватка работников.
Работа образовательных учреждений
По словам Андриешина, сегодня образовательные учреждения работают в дистанционном формате. Он добавил, что после достижения нормативного теплового режима ученики смогут вернутся к очной форме обучения.
В учреждениях дошкольного образования были организованы дежурные группы, которые дополнительно обогреваются электроприборами до тех пор, как полностью восстановят централизованную подачу тепла.
Что предшествовало
Бурштынская теплоэлектростанция остановила работу после массированной атаки россиян в ночь на 7 февраля. Объект получил серьезные повреждения после обстрела ракетами "Калибр" и ударными беспилотниками.
В городе обеспечили круглосуточную работу пунктов несокрушимости. Андриешин заявил, что было принято решение о запуске котельных мощностью 8 МВт и 10 МВт.
По его словам, их работа предусматривает исключительно поставку тепла - без горячей воды, поэтому в многоэтажках и частном секторе отключат горячее водоснабжение.
Массированная атака 7 февраля: что известно
В ночь на 7 февраля РФ в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. Россияне выпустили более 400 дронов и около 40 ракет различных типов. Украинская ПВО уничтожила большинство целей, но есть попадания.
Основной основной целью врага была энергосеть, генерация и распределительные подстанции. В частности теракты РФ были направлены по подстанциям и воздушным линиям напряжением 750 кВ и 330 кВ - ключевым элементам украинской энергосети.