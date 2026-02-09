ua en ru
Пн, 09 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Бурштынская ТЭС возобновляет подачу тепла: жителей просят о помощи

янтарь, Понедельник 09 февраля 2026 12:07
UA EN RU
Бурштынская ТЭС возобновляет подачу тепла: жителей просят о помощи Иллюстративное фото: Бурштынская ТЭС (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Бурштынская ТЭС частично возобновила подачу тепла после повреждения в ночь на субботу, 7 февраля. В то же время местных жителей просят о помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Бурштына Василия Андриешина.

Читайте также: Целью были линии 750 кВ и ТЭС, есть раненые и разрушения: последствия атаки РФ по Украине

После вражеской атаки на объект теплоснабжения, подача холодной и горячей воды по состоянию на сейчас восстановлены, но не в полном объеме.

Утром температура теплоносителя составляла около 55 градусов, нормативных показателей планируют достичь до конца суток.

Просьба к жителям

Мэр города рассказал, что в системе теплоснабжения зафиксировано завоздушивание сетей. Жителей домов просят при наличии технической возможности самостоятельно осуществить развоздушивание внутридомовых систем.

Это необходимо для ускорения налаживания гидравлического режима, поскольку в управляющих компаниях нехватка работников.

Работа образовательных учреждений

По словам Андриешина, сегодня образовательные учреждения работают в дистанционном формате. Он добавил, что после достижения нормативного теплового режима ученики смогут вернутся к очной форме обучения.

В учреждениях дошкольного образования были организованы дежурные группы, которые дополнительно обогреваются электроприборами до тех пор, как полностью восстановят централизованную подачу тепла.

Что предшествовало

Бурштынская теплоэлектростанция остановила работу после массированной атаки россиян в ночь на 7 февраля. Объект получил серьезные повреждения после обстрела ракетами "Калибр" и ударными беспилотниками.

В городе обеспечили круглосуточную работу пунктов несокрушимости. Андриешин заявил, что было принято решение о запуске котельных мощностью 8 МВт и 10 МВт.

По его словам, их работа предусматривает исключительно поставку тепла - без горячей воды, поэтому в многоэтажках и частном секторе отключат горячее водоснабжение.

Массированная атака 7 февраля: что известно

В ночь на 7 февраля РФ в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. Россияне выпустили более 400 дронов и около 40 ракет различных типов. Украинская ПВО уничтожила большинство целей, но есть попадания.

Основной основной целью врага была энергосеть, генерация и распределительные подстанции. В частности теракты РФ были направлены по подстанциям и воздушным линиям напряжением 750 кВ и 330 кВ - ключевым элементам украинской энергосети.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бурштынская ТЭС Война в Украине
Новости
Трагедия в Богодухове: российский дрон убил 10-летнего мальчика и его мать в их доме
Трагедия в Богодухове: российский дрон убил 10-летнего мальчика и его мать в их доме
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ