Бурштинська ТЕС відновлює подачу тепла: мешканців просять про допомогу

Бурштинська ТЕС частково відновила подачу тепла після пошкодження в ніч на суботу, 7 лютого. Водночас місцевих жителів просять про допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Бурштина Василя Андрієшина.

Після ворожої атаки на об'єкт теплопостачання, подача холодної та гарячої води станом на зараз відновлені, але не в повному обсязі.

Зранку температура теплоносія становила близько 55 градусів, нормативних показників планують досягти до кінця доби.

Прохання до мешканців

Мер міста розповів, що у системі теплопостачання зафіксовано заповітрювання мереж. Мешканців будинків просять за наявності технічної можливості самостійно здійснити розповітрювання внутрішньобудинкових систем.

Це необхідно для пришвидшення налагодження гідравлічного режиму, оскільки в управляючих компаніях нестача працівників.

Робота освітніх закладів

За словами Андрієшина, сьогодні освітні заклади працюють у дистанційному форматі. Він додав, що після досягнення нормативного теплового режиму учні зможуть повернуться до очної форми навчання.

У закладах дошкільної освіти були організовані чергові групи, які додатково обігріваються електроприладами до того часу, як повністю відновлять централізовану подачу тепла.

Що передувало

Бурштинська теплоелектростанція зупинила роботу після масованої атаки росіян в ніч на 7 лютого. Об'єкт зазнав серйозних пошкоджень після обстрілу ракетами "Калібр" та ударними безпілотниками.

У місті забезпечили цілодобову роботу пунктів незламності. Андрієшин заявив, що було ухвалено рішення про запуск котелень потужністю 8 МВт та 10 МВт.

За його словами, їх робота передбачає виключно постачання тепла - без гарячої води, тому в багатоповерхівках та приватному секторі відключать гаряче водопостачання.