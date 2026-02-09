ua en ru
Бурштинська ТЕС відновлює подачу тепла: мешканців просять про допомогу

Бурштин, Понеділок 09 лютого 2026 12:07
UA EN RU
Ілюстративне фото: Бурштинська ТЕС (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Бурштинська ТЕС частково відновила подачу тепла після пошкодження в ніч на суботу, 7 лютого. Водночас місцевих жителів просять про допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Бурштина Василя Андрієшина.

Після ворожої атаки на об'єкт теплопостачання, подача холодної та гарячої води станом на зараз відновлені, але не в повному обсязі.

Зранку температура теплоносія становила близько 55 градусів, нормативних показників планують досягти до кінця доби.

Прохання до мешканців

Мер міста розповів, що у системі теплопостачання зафіксовано заповітрювання мереж. Мешканців будинків просять за наявності технічної можливості самостійно здійснити розповітрювання внутрішньобудинкових систем.

Це необхідно для пришвидшення налагодження гідравлічного режиму, оскільки в управляючих компаніях нестача працівників.

Робота освітніх закладів

За словами Андрієшина, сьогодні освітні заклади працюють у дистанційному форматі. Він додав, що після досягнення нормативного теплового режиму учні зможуть повернуться до очної форми навчання.

У закладах дошкільної освіти були організовані чергові групи, які додатково обігріваються електроприладами до того часу, як повністю відновлять централізовану подачу тепла.

Що передувало

Бурштинська теплоелектростанція зупинила роботу після масованої атаки росіян в ніч на 7 лютого. Об'єкт зазнав серйозних пошкоджень після обстрілу ракетами "Калібр" та ударними безпілотниками.

У місті забезпечили цілодобову роботу пунктів незламності. Андрієшин заявив, що було ухвалено рішення про запуск котелень потужністю 8 МВт та 10 МВт.

За його словами, їх робота передбачає виключно постачання тепла - без гарячої води, тому в багатоповерхівках та приватному секторі відключать гаряче водопостачання.

Масована атака 7 лютого: що відомо

В ніч на 7 лютого РФ вчергове завдала масованого удару по Україні. Росіяни випустили понад 400 дронів та близько 40 ракет різних типів. Українська ППО знищила більшість цілей, але є влучання.

Основною основною ціллю ворога була енергомережа, генерація та розподільчі підстанції. Зокрема теракти РФ були спрямовані по підстанціях та повітряних лініях напругою 750 кВ і 330 кВ - ключовим елементам української енергомережі.

