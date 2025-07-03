Хакеры атакуют РБК-Украина с пророссийскими слоганами: где читать новости, если сайт "лег"

Хакерская атака на РБК-Украина продолжается уже несколько дней подряд. Известно, что за ней стоит малоизвестная группировка iEM Group. И по состоянию на сейчас можно говорить о пророссийском следе. По крайней мере, на это указывают логи "russiawin" в массовых DDoS-запросах.



Фото: лозунги "russiawin" - признаки пророссийского следа

РБК-Украина отбивает DDoS-атаки и сохраняет доступ к своим серверам. Хакеры ищут обходные пути и подбирают всевозможные варианты.

Некоторые читатели уже сообщили, что при переходе на РБК-Украина появляется процедура проверки на то, что они не боты.

Где читать новости, если сайт "лег"

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Что еще известно об атаке на РБК-Украина

Активные атаки начались с 24 июня. Сайт пытаются "положить" путем DDoS-атак, то есть создать условия, при которых читатели РБК-Украина не смогут получить доступ к сайту. Либо этот доступ будет ограничен.

Что касается хакеров, то о кибергруппировке iEM Group мало данных в открытых источниках. Весной она якобы брала ответственность за другую серию кибератак.