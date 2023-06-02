Украина может получить от Германии бронетранспортеры Fuchs

Украина может получить отремонтированные бронетранспортеры TPz 1 Fuchs из промышленных запасов Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление оборонной компании Rheinmetall, о котором пишет ESUT .

Отмечается, что бронемашины будут модернизировать в Украине на совместном предприятии, которое Rheinmetall сейчас создает с АО "Украинская оборонная промышленность". Далее их будут поставлять в ВСУ.

Старт работы предприятия уже запланировали на середину июля. Далее Rheinmetall планирует наладить серийное производство бронетранспортеров.

Бронетранспортер TPz 1 Fuchs

Немецкий бронетранспортер. TPz 1 Fuchs принят на вооружение в 1979 году. Компания Rheinmetall AG решила создать и спроектировать семейство боевых машин: БТР 4×4 (Condor UR-425) и 6×6 (TPz 1 Fuchs).

Сварной корпус из стальных бронелистов обеспечивает защиту от пуль и осколков артиллерийских снарядов. Вход и выход из десантного отделения на 10 человек осуществляется через двустворчатую дверь в кормовом бронелисте.

Моторно-трансмиссионное отделение в средней части корпуса отделено от остальных противопожарными перегородками. Силовая установка состоит из 8-цилиндрового V-образного дизельного двигателя жидкостного охлаждения ОМ 402 А мощностью 320 л.с.

Колесная формула 6×6. Подвеска балансирная, пружинная, с гидроамортизаторами. Движение на плаву осуществляется с помощью двух гребных винтов. Вооружение включает 20-мм автоматическую пушку или 7,62-мм пулемет.

Помощь от Германии