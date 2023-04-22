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Германия передала Украине 6% своих Leopard 2 и ни одного БТР Fuchs и Wiesel, - Мельник

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Украина, Суббота 22 апреля 2023 22:21
Германия передала Украине 6% своих Leopard 2 и ни одного БТР Fuchs и Wiesel, - Мельник Фото: заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Германия передала Украине только 6% своих Leopard 2, однако не передала ни одного БТР Fuchs или Wiesel. А это то, что нужно для наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника во время телемарафона.

"Они нам дали 18 танков Leopard 2. Германия сама имеет 382 таких танков. То есть нам дали только 6% от танков, которые Германия имеет. Почему не дать еще хотя бы 18? А еще лучше 50 или 100 танков. Я не понимаю почему. Эти возможности есть", - подчеркнул Мельник.

Он также отметил, что Германия не передала ни одного БТР Fuchs, хотя они имеют около 600 машин.

"Далее... Бундесвер владеет около 600 бронетехники Fuchs ("Лиса"). Это БТР, чтобы войска могли быстро передвигаться. У них есть 600 таких машин, а мы ни одной не получили... Такая же ситуация с Wiesel, это тоже БТР. У Германии таких 300 машин, а мы ни одной не получили. Это то, что нам нужно для наступления", - добавил замминистра.

Напомним, Мельник заявил, что Украина нуждается в значительном увеличении военной помощи от союзников для того, чтобы завершить войну с Россией в этом году.

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