ua en ru
Ср, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Бундестаге допускают причастность России к инцидентам на военных базах Германии

Среда 14 августа 2024 21:25
UA EN RU
В Бундестаге допускают причастность России к инцидентам на военных базах Германии Иллюстративное фото: в Бундестаге допускают причастность России к инцидентам на военных базах Германии (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Депутаты Бундестага полагают, что инциденты на военных базах в Германии могут быть связаны с диверсией России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

По словам представителя свободной демократической партии и главы комитета Бундестага по вопросам обороны Маркуса Фабера, за актами саботажа в казармах в городе Кёльн стоит Россия.

"Из-за временной близости инцидентов в двух казармах можно предположить, что враждебный субъект хочет продемонстрировать свои диверсионные возможности здесь, у нас. Субъект, который сейчас больше всего в этом заинтересован – это Путин", - заявил он.

Его мнение поддержал член Партии зеленых и глава комитета парламентского контроля Бундестага Константин фон Ноц.

"Конечно, есть подозрение, что это может быть российская диверсионная операция", – сказал он.

Ноц заметил, что это "конкретная рабочая гипотеза".

"Никто не должен сомневаться в том, что что-то подобное возможно, и что у России также есть достаточная скрупулезность, чтобы совершать такие действия", - рассказал Ноц.

Диверсии на военных базах в Германии

Сегодня днем стало известно, что в немецком Кельн-Вани казармы Бундесвера были полностью опечатаны. Впоследствии стало известно, что правоохранители расследуют возможную диверсию.

Также в СМИ сообщили о еще одной диверсии, которая произошла на авиабазе НАТО в городе Гайленкирхен. Там могли загрязнить питьевую воду.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО
NEWS
Украина достигает стратегической цели в Курской области, - Зеленский
Украина достигает стратегической цели в Курской области, - Зеленский
DAILY
Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия