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У Бундестазі заявили, що "Північний потік-2" не відповідає зовнішньополітичним інтересам ЄС

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Берлін, Субота 12 червня 2021 22:56
У Бундестазі заявили, що "Північний потік-2" не відповідає зовнішньополітичним інтересам ЄС Фото: Партія зелених заявила, що Північний потік-2 не відповідає інтересам Євросоюзу (nord-stream2.com)
Автор: Артур Родивилов

Співголова німецької партії "Союз-90"/" Зелені "і кандидат в канцлери ФРН Анналена Бербок вважає неправильним будівництво"Північного потоку-2". На осінніх виборах вона очолить список разом із співголовою партії Робертом Габеком.

Відповідну заяву політик зробила в ході виступу на з'їзді своєї партії, який проходив онлайн.

За її словами, необхідно дивитися не тільки на рентабельність проектів, а й оцінювати їх з точки зору інтересів, які за ними криються. На думку Бербок, газопровід "Північний потік-2" не відповідає зовнішньополітичним інтересам Європи та інтересам східних сусідів ЄС.

"Тому я вважаю неправильним будівництво цього газопроводу", - сказала вона.

Нагадаємо, про наслідки реалізації проекту "Північний потік-2" розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Раніше Україна порахувала, скільки втратить від зупинки транзиту газу з Росії.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський закликав США не допустити завершення будівництва і запуску "Північного потоку-2". За словами Зеленського, таким чином Європа дає зброю в руки ворогові.

Крім того, американський сенатор Джин Шахін висловила надію, що цього року США введуть нові санкції проти "Північного потоку-2".

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