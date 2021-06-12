У Бундестазі заявили, що "Північний потік-2" не відповідає зовнішньополітичним інтересам ЄС
Співголова німецької партії "Союз-90"/" Зелені "і кандидат в канцлери ФРН Анналена Бербок вважає неправильним будівництво"Північного потоку-2". На осінніх виборах вона очолить список разом із співголовою партії Робертом Габеком.
Відповідну заяву політик зробила в ході виступу на з'їзді своєї партії, який проходив онлайн.
За її словами, необхідно дивитися не тільки на рентабельність проектів, а й оцінювати їх з точки зору інтересів, які за ними криються. На думку Бербок, газопровід "Північний потік-2" не відповідає зовнішньополітичним інтересам Європи та інтересам східних сусідів ЄС.
"Тому я вважаю неправильним будівництво цього газопроводу", - сказала вона.
Нагадаємо, про наслідки реалізації проекту "Північний потік-2" розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Раніше Україна порахувала, скільки втратить від зупинки транзиту газу з Росії.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський закликав США не допустити завершення будівництва і запуску "Північного потоку-2". За словами Зеленського, таким чином Європа дає зброю в руки ворогові.
Крім того, американський сенатор Джин Шахін висловила надію, що цього року США введуть нові санкції проти "Північного потоку-2".