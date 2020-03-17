У Бундестазі розкритикували створення Консультативної ради з ОРДЛО

У Бундестазі розкритикували ідею створення Консультативної ради в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За словами представника фракції Союз 90/Зелені з питань східноєвропейської політики Мануеля Саррацина, за допомогою даного органу президент Російської Федерації Володимир Путіна хоче змусити Україну вести прямі переговори з "його маріонетками в ОРДЛО".

"Те, що звучить як нова позитивна динаміка в мінському процесі, насправді є подальшим вихолощенням мінських угод. Ця рада є дуже сумнівним з-за однакового статусу представників України та представників окупованих територій. Кремль роками вимагав від України прямих переговорів з маріонетковим урядом", - заявив він.

На думку Саррацина, діяльність такої ради буде сприяти дестабілізації ситуації в Україні, бо за столом сидітимуть представники України та ватажки ОРДЛО, де регулярно порушуються права людини.

При цьому він закликав німецький уряд озвучити свою позицію з цього питання.

"Російська Федерація залишається військовою стороною на Донбасі і також повинна бути відповідальною за свої дії. Завдяки так званому Консультативній раді Путін намагається сприяти поступовому прийняттю окупації та анексії Криму. Це треба запобігти", - додав він.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи в Мінську. За його словами, мова йде про створення платформи, яка дозволить українцям з окупованого Донбасу взяти участь в обговоренні питань врегулювання конфлікту.