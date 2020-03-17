В Бундестаге раскритиковали создание Консультативного совета с ОРДЛО

В Бундестаге раскритиковали идею создания Консультативного совета в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам представителя фракции Союз 90/Зеленые по вопросам восточноевропейской политики Мануэля Саррацина, с помощью данного органа президент Российской Федерации Владимир Путина хочет заставить Украину вести прямые переговоры с "его марионетками в ОРДЛО".

"То, что звучит как положительная новая динамика в минском процессе, на самом деле является дальнейшим выхолащиванием минских соглашений. Этот совет является очень сомнительным из-за одинакового статуса представителей Украины и представителей оккупированных территорий. Кремль годами требовал от Украины прямых переговоров с марионеточным правительством", - заявил он.

По мнению Саррацина, деятельность такого совета будет способствовать дестабилизации ситуации в Украине, потому что за столом будут сидеть представители Украины и главари ОРДЛО, где регулярно нарушаются права человека.

При этом он призвал немецкое правительство озвучить свою позицию по этому вопросу.

"Российская Федерация остается военной стороной на Донбассе и также должна быть ответственной за свои действия. Благодаря так называемому Консультативному совету Путин пытается способствовать постепенному принятию оккупации и аннексии Крыма. Это надо предотвратить", - добавил он.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил создание Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы в Минске. По его словам, речь идет о создании платформы, которая позволит украинцам из оккупированного Донбасса принять участие в обсуждении вопросов урегулирования конфликта.