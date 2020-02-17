Євросоюз розширив санкції проти сирійського режиму Асада

Фото: прапор Євросоюзу (Микола Лазаренка/POOL)

У санкційний список були додані вісім бізнесменів і дві компанії

Європейський союз у понеділок, 17 лютого, ухвалив рішення розширити санкції проти сирійського режиму Башара Асада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради ЄС.

Наголошується, що в санкційний список були додані вісім бізнесменів і дві компанії, які співпрацювали з сирійським режимом Башара Асада.

"Їх діяльність прямо принесла користь режиму Асада, в тому числі через проекти, розташовані на землях, експропрійованих у переміщених осіб", - йдеться в заяві.

На сьогоднішній день під санкціями Європейського союзу щодо Сирії знаходяться 277 осіб та 71 компанія.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Комітет з іноземних справ Сенату Конгресу Сполучених Штатів затвердив законопроект, що передбачає введення санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб за підтримку сирійського уряду.

Крім того, Туреччина оголосила про початок військової операції на півночі Сирії проти збройних формувань курдів з метою "створення безпечної зони".

Пізніше курдські сили заявили про відновлення військової операції з боку Туреччини поблизу "безпечної зони" в Сирії. За повідомленням курдів, Туреччина атакувала три села. Проте Туреччина заявила, що вела вогонь у відповідь по курдам, які перші здійснили напад на турецьких військових.