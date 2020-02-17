ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Євросоюз розширив санкції проти сирійського режиму Асада

Новини » Політика     17.02.2020 - 17:13
Євросоюз розширив санкції проти сирійського режиму Асада
Фото: прапор Євросоюзу (Микола Лазаренка/POOL)

У санкційний список були додані вісім бізнесменів і дві компанії

Європейський союз у понеділок, 17 лютого, ухвалив рішення розширити санкції проти сирійського режиму Башара Асада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради ЄС.

Наголошується, що в санкційний список були додані вісім бізнесменів і дві компанії, які співпрацювали з сирійським режимом Башара Асада.

"Їх діяльність прямо принесла користь режиму Асада, в тому числі через проекти, розташовані на землях, експропрійованих у переміщених осіб", - йдеться в заяві.

На сьогоднішній день під санкціями Європейського союзу щодо Сирії знаходяться 277 осіб та 71 компанія.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Комітет з іноземних справ Сенату Конгресу Сполучених Штатів затвердив законопроект, що передбачає введення санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб за підтримку сирійського уряду.

Крім того, Туреччина оголосила про початок військової операції на півночі Сирії проти збройних формувань курдів з метою "створення безпечної зони".

Пізніше курдські сили заявили про відновлення військової операції з боку Туреччини поблизу "безпечної зони" в Сирії. За повідомленням курдів, Туреччина атакувала три села. Проте Туреччина заявила, що вела вогонь у відповідь по курдам, які перші здійснили напад на турецьких військових.

Військовий конвой США увійшов у Сирію Макрон про санкції проти Росії: нічого позитивного для Європи
Новини України Санкції проти РосіїСиріяБашар Асад
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся