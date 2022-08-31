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Німецькі ультраправі знову обурені послом Мельником

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Берлін, Середа 31 серпня 2022 22:28
Німецькі ультраправі знову обурені послом Мельником Фото: Андрій Мельник, посол України у Німеччині (mfa.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Депутатська праворадикальна група Бундестагу AfD пропонує визнати посла України Андрія Мельника небажаною персоною в Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на T-online.

AfD вже внесла подання про визнання Мельника небажаною особою в Бундестаг. У документі депутати пояснюють таку ініціативу тим, що посол численно ображав і принижував німецький народ, держоргани і політиків Німеччини. Група зажадала "негайно відкликати" Мельника.

"Пан Мельник представляв інтереси своєї країни. Ми закликаємо федеральний уряд захищати інтереси Німеччини з такою ж пристрастю", - заявив голова парламентської групи AfD.

При цьому, за словами німецьких депутатів, такі заяви не будуть "мати ніяких далекосяжних наслідків".

Зазначимо, що до цього депутат бундестагу від ХДС Йенс Леманн закликав визнати Мельника персоною нон грата в соцмережах.

Тоді посол України, реагуючи на таку заяву, назвав заяву Леманна "справжньою солідарністю" з Українською державою в розпал варварства РФ.

Нагадаємо, раніше Мельник назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца "скривдженою ліверною ковбасою".

Після цього він звинуватив Німеччину в тому, що їй вистачає культури гостинності, тому українські біженці виїжджають з цієї країни.

На тлі всіх скандалів президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України в Німеччині.

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