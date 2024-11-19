ua en ru
Вт, 19 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бундестаг снова рассмотрит предложение о передаче Украине Taurus

Берлин, Вторник 19 ноября 2024 21:47
UA EN RU
Бундестаг снова рассмотрит предложение о передаче Украине Taurus Иллюстративное фото: Германия может передать Украине Taurus (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Парламент Германии в очередной раз рассмотрит предложение о начале поставок дальнобойных ракет Taurus Украине. Соответствующую инициативу вынесет на голосование Свободная демократическая партия.

Об этом заявил лидер фракции СвДП Кристиан Дюрр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

По словам Дюрра, соответствующее предложение вынесут на рассмотрение Бундестага уже на следующей неделе.

"Правительство США принимает решительные меры в вопросе разрешения использования ракет ATACMS. Германия должна последовать этому примеру и поставить Taurus Украине", - отметил он.

В свою очередь лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер, которого канцлер Олаф Шольц недавно уволил с должности министров финансов, также поддержал поставки Taurus.

"Канцлер всегда выступал против самостоятельных действий. Теперь он оказался в изоляции. США и другие страны идут впереди. Германия должна следовать за ними", - отметил Линднер.


Taurus для Украины

Стоит заметить, что Германия отказывается предоставлять Украине ракеты Taurus, поскольку против выступает канцлер Олаф Шольц.

22 февраля этого года стало известно, что немецкий парламент поддержал проект резолюции с призывом к правительству Германии начать поставки оружия дальнего радиуса действия. При этом конкретно о Taurus речь в документе не шла.

В очередной раз предложение о передаче Украине Taurus Бундестаг рассмотрит после того, как США разрешили украинским воинам использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бундестаг Помощь Украине Военная помощь Ракеты
NEWS
"Укрэнерго" отменило графики отключений света для нескольких областей
"Укрэнерго" отменило графики отключений света для нескольких областей
DAILY
1000 дней боли, пота и сопротивления. Что пережили украинцы за время войны с Россией
РБК-Украинаинформационное агентство 1000 дней боли, пота и сопротивления. Что пережили украинцы за время войны с Россией