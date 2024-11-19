Бундестаг снова рассмотрит предложение о передаче Украине Taurus
Парламент Германии в очередной раз рассмотрит предложение о начале поставок дальнобойных ракет Taurus Украине. Соответствующую инициативу вынесет на голосование Свободная демократическая партия.
Об этом заявил лидер фракции СвДП Кристиан Дюрр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
По словам Дюрра, соответствующее предложение вынесут на рассмотрение Бундестага уже на следующей неделе.
"Правительство США принимает решительные меры в вопросе разрешения использования ракет ATACMS. Германия должна последовать этому примеру и поставить Taurus Украине", - отметил он.
В свою очередь лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер, которого канцлер Олаф Шольц недавно уволил с должности министров финансов, также поддержал поставки Taurus.
"Канцлер всегда выступал против самостоятельных действий. Теперь он оказался в изоляции. США и другие страны идут впереди. Германия должна следовать за ними", - отметил Линднер.
Taurus для Украины
Стоит заметить, что Германия отказывается предоставлять Украине ракеты Taurus, поскольку против выступает канцлер Олаф Шольц.
22 февраля этого года стало известно, что немецкий парламент поддержал проект резолюции с призывом к правительству Германии начать поставки оружия дальнего радиуса действия. При этом конкретно о Taurus речь в документе не шла.
В очередной раз предложение о передаче Украине Taurus Бундестаг рассмотрит после того, как США разрешили украинским воинам использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.