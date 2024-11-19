Бундестаг знову розгляне пропозицію про передачу Україні Taurus

Про це заявив лідер фракції ВДП Крістіан Дюрр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .

"Канцлер завжди виступав проти самостійних дій. Тепер він опинився в ізоляції. США та інші країни йдуть попереду. Німеччина має слідувати за ними", - зазначив Лінднер.

У свою чергу лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер, якого канцлер Олаф Шольц нещодавно звільнив із посади міністрів фінансів, також підтримав постачання Taurus.

"Уряд США вживає рішучих заходів у питанні дозволу використання ракет ATACMS. Німеччина має наслідувати цей приклад і поставити Taurus Україні", - зазначив він.

За словами Дюрра, відповідну пропозицію винесуть на розгляд Бундестагу вже наступного тижня.

Taurus для України

Варто зауважити, що Німеччина відмовляється надавати Україні ракети Taurus, оскільки проти виступає канцлер Олаф Шольц.

22 лютого цього року стало відомо, що німецький парламент підтримав проект резолюції із закликом до уряду Німеччини розпочати постачання зброї далекого радіусу дії . При цьому конкретно про Taurus у документі не йшлося.

Вкотре пропозицію про передачу Україні Taurus Бундестаг розгляне після того, як США дозволили українським воїнам використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по російській території.

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