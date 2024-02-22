Бундестаг проголосовал за рекомендацию передать Украине Taurus, - нардеп

"Только что Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине системы дальнего действия для нанесения "точечных ударов глубоко в тылу российского агрессора". То есть Taurus", - написал Чернев.

Он рассказал, что проект резолюции вынесли на рассмотрение Бундестага депутаты от правящей коалиции. Похожий призыв оппозиционных депутатов отклонили немного раньше сегодня.

"Решение за Шольцем. Градус вопроса постепенно повышаем, чтобы добиться результата", - добавил нардеп.

Как уточнил Чернев, в тексте проекта резолюции присутствует формулировка "оружие дальнего радиуса действия", но конкретно о Taurus речь не идет. При этом, по его словам, у Германии нет других ракет, при помощи которых можно наносить удары по "целям в тылу российского агрессора", как написано в документе.

Что предшествовало

Напомним, Украина просит Германию начать поставки дальнобойных ракет Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров, еще с прошлого года.

Но немецкое правительство отказывается от передачи такого вооружения. По информации СМИ, против выступает сам канцлер Олаф Шольц. Он переживает, что ВСУ могут использовать немецкие ракеты для ударов по территории России, что "сделает Германию стороной конфликта".

В понедельник, 19 февраля, немецкие СМИ писали о том, что правящая коалиция в Бундестаге готовит призыв к правительству о передаче Украине дальнобойных ракет. Но речь конкретно о Taurus в документе не шла.