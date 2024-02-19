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В Бундестаге хотят призвать правительство передать Украине дальнобойное оружие, - СМИ

Берлин, Понедельник 19 февраля 2024 21:17
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В Бундестаге хотят призвать правительство передать Украине дальнобойное оружие, - СМИ Фото: в Бундестаге хотят призвать правительство передать Украине дальнобойное оружие (mbda-deutschland.de)
Автор: Иван Носальский

Правящие партии Германии готовят призыв к правительству о передаче Украине дальнобойного вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

По информации издания, парламентские фракции СДПГ, "зеленых" и Свободных демократов, которые входят в "светофорную коалицию", хотят инициировать рассмотрение проекта резолюции с призывом к правительству расширить военную помощь Украине.

"Это включает в себя поставку дополнительных необходимых систем оружия дальнего радиуса действия и боеприпасов", - указано в проекте.

Но дальнобойные ракеты Taurus в проекте резолюции не упоминаются.

Taurus для Украины

Напомним, Украина еще с прошлого года призывает Германию начать поставки дальнобойных ракет Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Но Берлин пока отказывается от таких поставок. По информации СМИ, против выступает канцлер Олаф Шольц. Он переживает, что ракеты могут использовать для ударов по территории России.

Недавно немецкая партия ХДС/ХСС выносила на рассмотрение Бундестага проект резолюции с призывом предоставить Украине Taurus, но его не поддержали.

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