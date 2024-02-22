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Бундестаг проголосував за рекомендацію передати Україні Taurus, - нардеп

Фото: Бундестаг проголосував за рекомендацію передати Україні Taurus (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бундестаг підтримав проект резолюції із рекомендацією для уряду Німеччини розпочати постачання далекобійних ракет Taurus Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку народного депутата України Єгора Чернєва, який був присутнім на голосуванні.

"Щойно Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для завдання "точкових ударів глибоко в тилу російського агресора". Тобто Taurus", - написав Чернєв.

Він розповів, що проект резолюції винесли на розгляд Бундестагу депутати від правлячої коаліції. Схожий заклик опозиційних депутатів відхилили раніше сьогодні.

"Рішення за Шольцем. Градус питання поступово підвищуємо, щоб досягти результату", - додав нардеп.

Як уточнив Чернєв, у тексті проекту резолюції є формулювання "зброя далекого радіусу дії", але конкретно про Taurus не йдеться. При цьому, за його словами, Німеччина не має інших ракет, завдяки яким можна завдавати ударів по "цілях у тилу російського агресора", як написано у документі.

Що передувало

Нагадаємо, Україна просить Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів, ще з минулого року.

Але німецький уряд відмовляється від передачі такого озброєння. За інформацією ЗМІ, проти виступає сам канцлер Олаф Шольц. Він переживає, що ЗСУ можуть використовувати німецькі ракети для ударів по території Росії, що "зробить Німеччину стороною конфлікту".

У понеділок, 19 лютого, німецькі ЗМІ писали про те, що правляча коаліція в Бундестазі готує заклик до уряду про передачу Україні далекобійних ракет. Але конкретно про Taurus в документі не йшлося.

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