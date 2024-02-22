ua en ru
Чт, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бундестаг отклонил предложение о поставках ракет Taurus Украине

Четверг 22 февраля 2024 14:25
UA EN RU
Бундестаг отклонил предложение о поставках ракет Taurus Украине Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Бундестаг отклонил предложение о поставках крылатых ракет Taurus в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

Предложение, внесенное парламентской группой ХДС/ХСС, в котором прямо упоминалась немецкая система вооружения, не получило большинства голосов.

Только 182 депутата проголосовали "за", 480 - "против" и 5 воздержались.

Ранее сообщалось, что сегодня в Бундестаге рассмотрят два предложения по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Taurus для Украины

Украина еще с прошлого года призывает Германию начать поставки дальнобойных ракет Taurus. Однако Берлин пока отказывается от таких поставок.

По информации СМИ, против выступает канцлер Германии Олаф Шольц. Он переживает, что ракеты могут использовать для ударов по территории России.

Ранее стало известно, что в связи с позицией Шольца по этому вопросу на него растет политическое давление.

При этом глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял о том, что поставки ATACMS со стороны США для Украины не будут автоматически означать, что Берлин "разблокирует" вопрос о передаче Taurus.

Недавно немецкая партия ХДС/ХСС выносила на рассмотрение Бундестага проект резолюции с призывом предоставить Украине Taurus, но его не поддержали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Что будет делать Украина, если США не одобрят помощь: ответ Зеленского
Что будет делать Украина, если США не одобрят помощь: ответ Зеленского
DAILY
Как спецподразделение ГУР освобождало Харьковщину. История командира из "Кракена"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Как спецподразделение ГУР освобождало Харьковщину. История командира из "Кракена"