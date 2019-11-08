Бундестаг переніс голосування за закон щодо "Північного потоку-2"

Бундестаг Німеччини переніс голосування за законопроект, який дозволив би вивести з-під дії європейського енергетичного законодавства російський проект газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє прес-служба Апарату Верховної ради.

Розгляд проекту перенесли на наступний тиждень.

"Сьогодні, 8 листопада, мало відбутися голосування у парламенті Федеративної республіки Німеччина за законопроект, що дозволив би вивести з-під дії європейського енергетичного законодавства російський контроверсійний проект газопроводу "Північний потік-2", але розгляд питання було перенесено на наступний тиждень", - сказано у повідомленні українського парламенту.

Так, голова ВР Дмитро Разумков провів телефонну розмову з президентом Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле. Під час розмови Разумков подякував за стійку позицію Німеччини щодо питання територіальної цілісності та суверенітету України.

"Очільники двох парламентів обговорили низку питань двосторонніх відносин, у тому числі і ситуацію, що склалася з проектом трубопроводу "Північний потік-2", - зазначається у повідомленні ВР.

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