ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна заблокує "Північний потік-2" іншими способами, - Качка

Новини » Політика     07.11.2019 - 13:09
Україна заблокує "Північний потік-2" іншими способами, - Качка
Фото: Тарас Качка (uacrisis.org)

У Мінекономіки відреагували на ініціативи Німеччини щодо "Північного потоку-2"

Незважаючи на дії уряду Німеччини, Україна, Польща і країни Балтії знайдуть способи заблокувати "Північний потік-2". Про це на брифінгу заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка, передає у Twitter журналіст Євген Солонина.

Зокрема, Качка прокоментував дії Німеччини, яка планує внести зміни до національного законодавства для того, щоб допомогти "Північному потоку" обійти Газову директиву ЄС.

"Дії уряду Німеччини щодо "Північного потоку-2" зрештою призведуть до того, що Україна, Польща, країни Балтії та інші, зрештою, заблокують проект іншими способами. По суті, триває спроба зберегти стару модель ринку газу, в якому РФ - якийсь динозавр", - заявив Качка.

Україна заблокує &quot;Північний потік-2&quot; іншими способами, - Качка

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина допоможе "Північному потоку-2" обійти директиву ЄС. Зокрема, правляча коаліція ХДС/ХСС і СДПН подала до Бундестагу законопроект для захисту інвестицій німецьких компаній, який зніме з газопроводу обмеження Газової директиви.

До цього перший заступник держсекретаря США Джон Салліван повідомив, що Вашингтон буде допомагати Україні з зупинкою будівництва газопроводу "Північний потік-2".

США попередили Німеччину про російську загрозу
Новини України ГерманияТарас КачкаСеверный поток-2
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся