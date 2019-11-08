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Бундестаг переніс голосування за закон щодо "Північного потоку-2"

Новини » Політика     08.11.2019 - 16:19
Бундестаг переніс голосування за закон щодо "Північного потоку-2"
Фото: Бундестаг Німеччини (pixabay.com)

Розгляд законопроекту перенесли на наступний тиждень

Бундестаг Німеччини переніс голосування за законопроект, який дозволив би вивести з-під дії європейського енергетичного законодавства російський проект газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє прес-служба Апарату Верховної ради.

Розгляд проекту перенесли на наступний тиждень.

"Сьогодні, 8 листопада, мало відбутися голосування у парламенті Федеративної республіки Німеччина за законопроект, що дозволив би вивести з-під дії європейського енергетичного законодавства російський контроверсійний проект газопроводу "Північний потік-2", але розгляд питання було перенесено на наступний тиждень", - сказано у повідомленні українського парламенту.

Так, голова ВР Дмитро Разумков провів телефонну розмову з президентом Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле. Під час розмови Разумков подякував за стійку позицію Німеччини щодо питання територіальної цілісності та суверенітету України.

"Очільники двох парламентів обговорили низку питань двосторонніх відносин, у тому числі і ситуацію, що склалася з проектом трубопроводу "Північний потік-2", - зазначається у повідомленні ВР.

Нагадаємо, Україна закликала Європейський парламент зупинити спроби Німеччини вивести "Північний потік-2" з-під дії газової директиви Європейського союзу.

Як писало РБК-Україна раніше, Німеччина хоче пом'якшити газову директиву Євросоюзу з приводу трубопроводу "Північний потік-2". Однак під час голосування німецький Бундестаг не зміг прийняти потрібний законопроект. Пом'якшення директиви підтримали 133 депутатів з 355 необхідних.

В українському уряді також заявили, що Україна, Польща, а також країни Балтії, незважаючи на дії Німеччини, знайдуть способи заблокувати будівництво "Північного потоку-2".

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