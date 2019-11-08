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Бундестаг перенес голосование за закон по "Северному потоку-2"

Новости » Политика     08.11.2019 - 16:19
Бундестаг перенес голосование за закон по "Северному потоку-2"
Фото: Бундестаг Германии (pixabay.com)

Рассмотрение законопроекта перенесли на следующую неделю

Бундестаг Германии перенес голосование за законопроект, который позволил бы вывести из-под действия европейского энергетического законодательства российский проект газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной рады.

Рассмотрение проекта перенесли на следующую неделю.

"Сегодня, 8 ноября, должно было состояться голосование в парламенте Федеративной республики Германия за законопроект, который позволил бы вывести из-под действия европейского энергетического законодательства русский контроверсионный проект газопровода "Северный поток-2", но рассмотрение вопроса было перенесено на следующую неделю", - говорится в сообщении украинского парламента.

Так, глава ВР Дмитрий Разумков провел телефонный разговор с президентом Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле. Во время разговора Разумков поблагодарил за устойчивую позицию Германии по вопросу территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Руководители двух парламентов обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, в том числе и ситуацию с проектом трубопровода "Северный поток-2", - отмечается в сообщении ВР.

Напомним, Украина призвала Европейский парламент остановить попытки Германии вывести "Северный поток-2" из-под действия газовой директивы Европейского союза.

Как писало РБК-Украина ранее, Германия хочет смягчить газовую директиву Евросоюза по поводу трубопровода "Северный поток-2". Однако во время голосования немецкий Бундестаг не смог принять нужный законопроект. Смягчение директивы поддержали 133 депутатов из 355 необходимых.

В украинском правительстве также заявили, что Украина, Польша, а также страны Балтии, несмотря на действия Германии, найдут способы заблокировать строительство "Северного потока-2".

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