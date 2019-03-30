Булуха етапували у колонію в Тверській області РФ

Фото: Володимир Балух (facebook.com/crimea-news.info)

У колонії в Торжку Балух буде відбувати подальший термін "покарання"

Український політв'язень Володимир Балух з 29 березня перебуває у виправній колонії №4 російського міста Торжок у Тверській області. Про це заявив адвокат Балуха Тараса Омельченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську правозахисну групу".

У колонії в Торжку Балух буде відбувати подальший термін "покарання" згідно з вироком так званого кримського "суду".

Балуха вивезли з керченської колонії, а 18 лютого 2019 року він прибув СІЗО №1 Краснодара. 22 лютого його вивезли з Краснодара, і 24 лютого українець був в Армавірі.

Родичі Балуха заявляли правозахисникам, що у політв'язня немає теплих речей, адже у його дружини напередодні етапу не прийняли в СІЗО Сімферополя передачу з продуктами і речами. У нього проблеми зі шлунком, організм ослаблений тривалим голодуванням. Адвокат вважає, що вивезення Балуха з півострова до Росії є абсолютно незаконним.

Пізніше РБК-Україна писало, що Володимир Балух знаходиться у карцері в слідчому ізоляторі російської Твері.

Зазначимо, підконтрольний Росії Роздольненський районний суд Криму засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму. Після цього Балуха етапували в Твер. Етапування правозахисники вважають незаконним, оскільки Балух повинен відбувати покарання в Криму.