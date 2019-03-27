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Балуха тримають у карцері в Твері

Новини » Суспільство    27.03.2019 - 16:15
Балуха тримають у карцері в Твері
Фото: Володимир Балух (facebook.com/crimea-news.info)

У СІЗО не прийняли передачу для Балуха

Засуджений в Криму український політв'язень Володимир Балух знаходиться у карцері в слідчому ізоляторі російської Твері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як повідомила журналістка і громадський активіст Вікторія Івлєва, в СІЗО прийшов регіональний координатор російського руху "Відкрита Росія" активіст Артем Важенков.

"Артем намагався передати для Балуха передачу, яку не прийняли, а Артему повідомили, що Балух Володимир Григорович перебуває в карцері і передача йому не передбачена", - написала Івлєва.

У той же час, адвокат Ольга Дінзе не змогла ні, щоб підтвердити, ні спростувати дану інформацію

"Довіряти чуткам у мене немає підстав. Я зможу прояснити ситуацію тільки тоді, коли його відвідаю. Це буде не раніше, ніж через тиждень", - сказала Дінзе.

Раніше повідомлялося, що український політв'язень Володимир Балух зараз знаходиться в Слідчому ізоляторі № 1 в російській Твері.

Нагадаємо, підконтрольний Росії Роздольненський районний суд Криму засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму. Після цього Балуха етапували в Твер. Етапування правозахисники вважають незаконним, оскільки Балух повинен відбувати покарання в Криму.

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