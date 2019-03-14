Правозахисники повідомили місцезнаходження Балуха

Фото: Володимир Балух (facebook.com/crimea-news.info)

10 березня Балух був у СІЗО в Ярославлі

Український політв'язень Володимир Балух, якого етапують з окупованого Криму до Тверської області РФ, 10 березня перебував у СІЗО Воронежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську правозахисну групу".

Повідомляється, що правозахисникам стало відомо, що Балух під час етапу 7 березня перебував у СІЗО Воронежа, а з 10 березня - в Ярославлі.

За інформацією ФСВП Росії, в Тверській області сім колоній. В якій саме колонії буде українець, поки точно не відомо.

Зазначимо, відстань між Ярославлем та Тверрю становить близько 330 кілометрів.

Раніше заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявив, що політв'язня Володимира Балуха відправляють в одну з "червоних" колоній (колонії, які повністю підпорядковані адміністрації, - ред.) Тверської області РФ.

Нагадаємо, Балуха вивезли з керченської колонії, а 18 лютого 2019 року він прибув СІЗО №1 Краснодара. 22 лютого його вивезли з Краснодара, і 24 лютого українець був в Армавірі.

Родичі Балуха заявляли правозахисникам, що у політв'язня немає теплих речей, адже у його дружини напередодні етапу не прийняли в СІЗО Сімферополя передачу з продуктами і речами. У нього проблеми зі шлунком, організм ослаблений тривалим голодуванням. Адвокат вважає, що вивезення Балуха з півострова до Росії є абсолютно незаконним.