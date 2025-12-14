"Был достигнут значительный прогресс", - Виткофф прокомментировал переговоры в Берлине

Встреча в Берлине между делегациями Украины и США длилась более 5 часов. Завтра переговоры продолжатся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в соцсети Х.
Стив Виктофф сообщил, что встреча в Берлине между президентом Украины Владимиром Зеленским, специальным представителем президента США Стивом Виткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и делегациями из Соединенных Штатов и Украины продолжалась более пяти часов.
"Представители провели углубленные обсуждения 20-пунктного мирного плана, экономической повестки дня и тому подобное. Был достигнут значительный прогресс, и они встретятся снова завтра утром", - написал он.
Фото: встреча в Берлине делегаций Украины и США (Х.com Steve Witkoff)
О том, что переговоры в Берлине продолжатся в понедельник, 15 декабря, ранее сообщало издание Handelsblatt и советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.
Также издание писало, что предварительно, США признали перспективы успеха в берлинских переговорах.
Напомним, что Украина, США и Европа в течение месяца дорабатывают американский мирный план, который в первоначальной версии был в пользу России.
Сейчас мирный план уже изменился и сократился с 28 пунктов до 20.
Сейчас самым сложным является вопрос территорий, а именно Донбасса. Вашингтон требует отдать его России, а Украина отвергает подобные предложения.
На днях появилась информация, что стороны обсуждают три ключевые инициативы: рамочный документ, соглашение о гарантиях безопасности и документ, определяющий принципы послевоенного восстановления.
По словам источников WSJ, Белый дом намерен достичь мирного соглашения до конца 2025 года.