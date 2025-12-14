"Был достигнут значительный прогресс", - Виткофф прокомментировал переговоры в Берлине

Стив Виктофф сообщил, что встреча в Берлине между президентом Украины Владимиром Зеленским, специальным представителем президента США Стивом Виткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и делегациями из Соединенных Штатов и Украины продолжалась более пяти часов.

"Представители провели углубленные обсуждения 20-пунктного мирного плана, экономической повестки дня и тому подобное. Был достигнут значительный прогресс, и они встретятся снова завтра утром", - написал он.

Фото: встреча в Берлине делегаций Украины и США (Х.com Steve Witkoff)

О том, что переговоры в Берлине продолжатся в понедельник, 15 декабря, ранее сообщало издание Handelsblatt и советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Также издание писало, что предварительно, США признали перспективы успеха в берлинских переговорах.