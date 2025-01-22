Буллинг и моббинг в школе: как пожаловаться о травле
Буллинг в школе - это проблема, которая негативно влияет на психологическое состояние детей и их развитие. Последствия травли могут оставаться с человеком на протяжении всей жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Что такое буллинг
Буллинг определяется как агрессивное поведение, направленное на унижение, запугивание или причинение психологического или физического вреда другому лицу. Основные характеристики буллинга:
- Повторяемость: действия систематически повторяются.
- Дисбаланс сил: агрессор имеет преимущество над жертвой.
- Последствия: пострадавший получает физический или психологический вред.
Формы буллинга включают словесные оскорбления, физическое насилие, социальную изоляцию, распространение слухов и кибербуллинг.
Эффективное предупреждение буллинга требует общешкольного подхода, который включает:
- Информирование учащихся и родителей: проведение лекций, тренингов, распространение информационных материалов.
- Обучение учителей: педагогический персонал должен знать, как распознать буллинг и правильно на него реагировать.
- Работа с классами: создание дружеской атмосферы и разъяснение негативных последствий травли.
Как подать жалобу о буллинге онлайн
МОН внедрило систему быстрого сообщения о буллинге. Дети или их родители могут заполнить анкету онлайн и сообщить о случае руководство школы или даже полицию.
- Зайдите на сайт АИКОМ и выберите опцию "Сообщить о буллинге".
- Зарегистрируйтесь или войдите в систему.
- Заполните анкету. Заявление можно подать анонимно.
- Подтвердите заявление и ознакомьтесь с рекомендациями.
Анонимность и защита заявителей:
- Анонимное заявление: возможно для детей, дело будет рассматриваться только на уровне школы.
- Личная информация: предоставление данных облегчает рассмотрение дела, особенно если требуется участие полиции.
Что делать, если заметили буллинг
- Сообщите о случае анонимно или открыто.
- Ознакомьтесь с материалами по поддержке жертв буллинга.
Буллинг - это не только проблема жертвы и агрессора, но и всего коллектива. Школа, учителя, родители и ученики должны совместно работать над созданием безопасной среды.
Напомним, что более 53% учеников сталкивались с буллингом в школе, однако его всегда игнорировали. Заявить об этом станет легче, привлекая к решению проблемы руководство школы или полицию.