ua en ru
Ср, 22 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Буллинг и моббинг в школе: как пожаловаться о травле

Украина, Среда 22 января 2025 16:40
UA EN RU
Буллинг и моббинг в школе: как пожаловаться о травле Фото: как распознать буллинг (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Буллинг в школе - это проблема, которая негативно влияет на психологическое состояние детей и их развитие. Последствия травли могут оставаться с человеком на протяжении всей жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Что такое буллинг

Буллинг определяется как агрессивное поведение, направленное на унижение, запугивание или причинение психологического или физического вреда другому лицу. Основные характеристики буллинга:

  • Повторяемость: действия систематически повторяются.
  • Дисбаланс сил: агрессор имеет преимущество над жертвой.
  • Последствия: пострадавший получает физический или психологический вред.

Формы буллинга включают словесные оскорбления, физическое насилие, социальную изоляцию, распространение слухов и кибербуллинг.

Эффективное предупреждение буллинга требует общешкольного подхода, который включает:

  • Информирование учащихся и родителей: проведение лекций, тренингов, распространение информационных материалов.
  • Обучение учителей: педагогический персонал должен знать, как распознать буллинг и правильно на него реагировать.
  • Работа с классами: создание дружеской атмосферы и разъяснение негативных последствий травли.

Как подать жалобу о буллинге онлайн

МОН внедрило систему быстрого сообщения о буллинге. Дети или их родители могут заполнить анкету онлайн и сообщить о случае руководство школы или даже полицию.

  • Зайдите на сайт АИКОМ и выберите опцию "Сообщить о буллинге".
  • Зарегистрируйтесь или войдите в систему.
  • Заполните анкету. Заявление можно подать анонимно.
  • Подтвердите заявление и ознакомьтесь с рекомендациями.

Анонимность и защита заявителей:

  • Анонимное заявление: возможно для детей, дело будет рассматриваться только на уровне школы.
  • Личная информация: предоставление данных облегчает рассмотрение дела, особенно если требуется участие полиции.

Что делать, если заметили буллинг

  • Сообщите о случае анонимно или открыто.
  • Ознакомьтесь с материалами по поддержке жертв буллинга.

Буллинг - это не только проблема жертвы и агрессора, но и всего коллектива. Школа, учителя, родители и ученики должны совместно работать над созданием безопасной среды.

Напомним, что более 53% учеников сталкивались с буллингом в школе, однако его всегда игнорировали. Заявить об этом станет легче, привлекая к решению проблемы руководство школы или полицию.

Читайте РБК-Украина в Google News
булинг Школа Дети
NEWS
"е-Консул". Украинцы за рубежом смогут получить больше услуг
"е-Консул". Украинцы за рубежом смогут получить больше услуг
DAILY
Двойной удар по энергетике России: Евросоюз и США готовят новые меры
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Двойной удар по энергетике России: Евросоюз и США готовят новые меры