Буллинг и моббинг в школе: как пожаловаться о травле

Буллинг в школе - это проблема, которая негативно влияет на психологическое состояние детей и их развитие. Последствия травли могут оставаться с человеком на протяжении всей жизни.

Что такое буллинг

Буллинг определяется как агрессивное поведение, направленное на унижение, запугивание или причинение психологического или физического вреда другому лицу. Основные характеристики буллинга:

Повторяемость : действия систематически повторяются.

: действия систематически повторяются. Дисбаланс сил : агрессор имеет преимущество над жертвой.

: агрессор имеет преимущество над жертвой. Последствия: пострадавший получает физический или психологический вред.

Формы буллинга включают словесные оскорбления, физическое насилие, социальную изоляцию, распространение слухов и кибербуллинг.

Эффективное предупреждение буллинга требует общешкольного подхода, который включает:

Информирование учащихся и родителей : проведение лекций, тренингов, распространение информационных материалов.

: проведение лекций, тренингов, распространение информационных материалов. Обучение учителей : педагогический персонал должен знать, как распознать буллинг и правильно на него реагировать.

: педагогический персонал должен знать, как распознать буллинг и правильно на него реагировать. Работа с классами: создание дружеской атмосферы и разъяснение негативных последствий травли.

Как подать жалобу о буллинге онлайн

МОН внедрило систему быстрого сообщения о буллинге. Дети или их родители могут заполнить анкету онлайн и сообщить о случае руководство школы или даже полицию.

Зайдите на сайт АИКОМ и выберите опцию "Сообщить о буллинге".

Зарегистрируйтесь или войдите в систему.

Заполните анкету. Заявление можно подать анонимно.

Подтвердите заявление и ознакомьтесь с рекомендациями.

Анонимность и защита заявителей:

Анонимное заявление : возможно для детей, дело будет рассматриваться только на уровне школы.

: возможно для детей, дело будет рассматриваться только на уровне школы. Личная информация: предоставление данных облегчает рассмотрение дела, особенно если требуется участие полиции.

Что делать, если заметили буллинг

Сообщите о случае анонимно или открыто.

Ознакомьтесь с материалами по поддержке жертв буллинга.

Буллинг - это не только проблема жертвы и агрессора, но и всего коллектива. Школа, учителя, родители и ученики должны совместно работать над созданием безопасной среды.