Были мишенью российских спецслужб. В Украину из РФ вернули еще одну группу детей

"В рамках инициативы президента Украины (Владимира Зеленского - ред.) Bring Kids Back UA удалось спасти еще одну группу подростков с временно оккупированных территорий. Эти дети стали мишенью российских спецслужб из-за отказа соблюдать навязанные оккупантами правила", - отметил Ермак.

По его словам, их преследовали, обыскивали, допрашивали, пытали. Один из ребят подвергся давлению только потому, что не хотел учиться в российской школе.

Также один из подростков стал целью оккупантов из-за того, что его отец и брат - украинские военные, в результате чего оккупанты проводили обыски у парня дома, допрашивали его и угрожали.

Самой маленькой из спасенных всего три года. Она подвергалась издевательствам из-за украинского языка, из-за чего начала заикаться и сейчас нуждается в помощи специалистов.

"Сейчас все эти дети в безопасности. Благодарен команде Save Ukraine за профессиональную работу и помощь в спасении детей. Выполняем задание президента - вернуть всех детей", - добавил он.