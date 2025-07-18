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Были мишенью российских спецслужб. В Украину из РФ вернули еще одну группу детей

Фото: Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина вернула из России еще одну группу детей, которые с начала полномасштабного вторжения находились в оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"В рамках инициативы президента Украины (Владимира Зеленского - ред.) Bring Kids Back UA удалось спасти еще одну группу подростков с временно оккупированных территорий. Эти дети стали мишенью российских спецслужб из-за отказа соблюдать навязанные оккупантами правила", - отметил Ермак.

По его словам, их преследовали, обыскивали, допрашивали, пытали. Один из ребят подвергся давлению только потому, что не хотел учиться в российской школе.

Также один из подростков стал целью оккупантов из-за того, что его отец и брат - украинские военные, в результате чего оккупанты проводили обыски у парня дома, допрашивали его и угрожали.

Самой маленькой из спасенных всего три года. Она подвергалась издевательствам из-за украинского языка, из-за чего начала заикаться и сейчас нуждается в помощи специалистов.

"Сейчас все эти дети в безопасности. Благодарен команде Save Ukraine за профессиональную работу и помощь в спасении детей. Выполняем задание президента - вернуть всех детей", - добавил он.

 

Похищение украинских детей Россией

С начала полномасштабного вторжения Россия вывозила украинских детей с временно оккупированных территорий. Часть из них незаконно усыновляют в России.

Так, работники СБУ и прокуроры установили обстоятельства, подробный маршрут и всех причастных к депортации двух малолетних детей из Украины в РФ, а также принудительного перемещения еще 46 детей во временно оккупированный Крым.

Кроме того, недавно в американском Конгрессе представили резолюцию с осуждением похищения и насильственного перемещения украинских детей со стороны страны-террориста РФ.

Больше подробностей о том, как Россия ворует и ломает украинских детей - читайте в материале РБК-Украина.

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