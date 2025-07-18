Були мішенню російських спецслужб. В Україну з РФ повернули ще одну групу дітей

Україна повернула з Росії ще одну групу дітей, які з початку повномасштабного вторгнення перебували в окупації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
"У межах ініціативи президента України (Володимира Зеленського – ред.) Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще одну групу підлітків із тимчасово окупованих територій. Ці діти стали мішенню російських спецслужб через відмову дотримуватися нав’язаних окупантами правил", - зазначив Єрмак.
За його словами, їх переслідували, обшукували, допитували, катували. Один із хлопців зазнав тиску лише через те, що не хотів навчатися у російській школі.
Також один з підлітків став ціллю окупантів через те, що його батько і брат – українські військові, внаслідок чого окупанти проводили обшуки у хлопця вдома, допитували його та погрожували.
Найменшій із врятованих лише три роки. Вона зазнавала знущань через українську мову, через що почала заїкатися й зараз потребує допомоги фахівців.
"Зараз усі ці діти у безпеці. Вдячний команді Save Ukraine за професійну роботу та допомогу у порятунку дітей. Виконуємо завдання президента – повернути всіх дітей", - додав він.
З початку повномасштабного вторгнення Росія вивозила українських дітей із тимчасово окупованих територій. Частину з них незаконно усиновлюють у Росії.
Так, працівники СБУ та прокурори встановили обставини, детальний маршрут та всіх причетних до депортації двох малолітніх дітей з України до РФ, а також примусового переміщення ще 46 дітей до тимчасово окупованого Криму.
Окрім того, нещодавно в американському Конгресі представили резолюцію із засудженням викрадення та насильницького переміщення українських дітей з боку країни-терориста РФ.
Більше подробиць про те, як Росія краде і ламає українських дітей – читайте у матеріалі РБК-Україна.
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