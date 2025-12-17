Корниенко снова возглавил партию "Слуга народа"
Партия "Слуга народа" сегодня провела съезд, на котором избрала нового председателя вместо Елены Шуляк, которая возглавляла политсилу два срока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера фракции СН в Раде Давида Арахамию в Telegram.
"Только что "Слуга народа" избрала нового главу партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко", - написал Арахамия.
Стоит заметить, что ранее Корниенко уже возглавлял "Слугу народа".
Что известно об Александре Корниенко
Новому руководителю партии 40 лет. Он является выпускником Киевского политехнического института, где в 2007 году получил квалификацию магистра по химической технологии и инженерии.
Согласно официальной биографии, Корниенко также учился в Висбаденской академии психотерапии в Германии и в Украинском институте позитивной психотерапии.
До политической карьеры работал журналистом студенческих изданий, менеджером украинской рок-группы "Крихітка", исполнительным продюсером художественного объединения "Остання барикада", а также бизнес-тренером.
В ноябре 2018 года Александр Корниенко присоединился к предвыборной кампании Владимира Зеленского, а уже в мае 2019 года возглавил предвыборный штаб партии "Слуга народа".
Что известно о Елене Шуляк
Елену Шуляк избрали председателем партии 15 ноября 2021 года во время очередного съезда "Слуги народа". Она заменила на этом посту именно Александра Корниенко, который тогда стал первым вице-спикером Верховной Рады.
Шуляк является народным депутатом Верховной Рады IX созыва (№13 в списке, беспартийная на момент избрания) и возглавляет Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления.
Как отмечает движение "Честно", она попала в избирательный список "Слуги народа" по неформальной квоте экс-премьер-министра Алексея Гончарука, который возглавлял Офис эффективного регулирования (BRDO).
За первый год работы парламента IX созыва Шуляк вошла в перечень депутатов с наибольшим количеством принятых законопроектов.
Политический контекст
Смена руководства партии происходит на фоне обострения политической ситуации в Украине после разоблачения НАБУ масштабной коррупционной схемы в энергетике в рамках операции "Мидас", в частности вокруг "Энергоатома"
Президент Украины Владимир Зеленский недавно проводил встречу с фракцией "Слуга народа" в контексте подготовки законопроектов для стабилизации ситуации после коррупционного скандала.
На этом фоне отдельные представители партии призвали к созданию "коалиции национальной устойчивости" и формированию правительства национальной устойчивости. В то же время глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что эти инициативы являются позицией лишь отдельных депутатов и не отражают официальную линию всей фракции.
Больше об этом читайте в материале РБК-Украина "Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского".