В СНБО опровергли информацию о наступлении россиян на Казачью Лопань в Харьковской области

Силы обороны полностью контролируют границу, информация о наступлении российской армии на Казачью Лопань в Харьковской области не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрея Коваленко.

"По состоянию на данный момент информация о наступлении россиян на Казачью Лопань, что на Харьковщине, которую ширят их паблики, не соответствует действительности", написал он.

По его словам, Силы обороны полностью контролируют границу.

Накануне Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской городской военной администрации, сообщил, что российская диверсионно-разведывательная группа попыталась пересечь границу на севере Харьковской области в районе Дергачев и Казачьей Лопани.

Как отметил чиновник, время от времени враг пытается "прощупывать" позиции украинских защитников, ссылая своих диверсантов, поэтому это событие свидетельствует лишь о прочности нашей обороны и слаженных действиях ВСУ по ликвидации оккупантов.

"Россияне не проводят и не пытаются проводить активное наступление на Дергачевском направлении, достаточного для этого количества сил на границе не фиксируется. Поэтому я прошу всех не поддаваться панике, доверять официальным источникам и проверенным средствам массовой информации", - добавил он.