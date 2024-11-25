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На севере Харьковской области пыталась пройти вражеская ДРГ

Украина, Понедельник 25 ноября 2024 11:59
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На севере Харьковской области пыталась пройти вражеская ДРГ Фото: россияне пытались пересечь границу на севере Харьковской области (росСМИ)
Автор: Александр Белоус

Российская диверсионно-разведывательная группа попыталась пересечь границу на севере Харьковской области в районе Дергачев. О наступлении речь не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вячеслава Задоренко, начальника Дергачевской городской военной администрации, в Telegram.

"В ночь с 24 на 25 ноября малочисленная российская диверсионно-разведывательная группа пыталась совершить прорыв границы в районе КПП Гоптивка - Нехотеевка и была остановлена нашими защитниками", – написал он.

По его словам, часть диверсантов удалось ликвидировать, другие отступили обратно в Белгородскую область.

Он обнародовал карту с местом, где зафиксировали ДРГ.

На севере Харьковской области пыталась пройти вражеская ДРГ

Как отметил чиновник, время от времени враг пытается "прощупывать" позиции украинских защитников, ссылая своих диверсантов, поэтому это событие свидетельствует лишь о прочности нашей обороны и слаженных действиях ВСУ по ликвидации оккупантов.

"Россияне не проводят и не пытаются проводить активное наступление на Дергачевском направлении, достаточного для этого количества сил на границе не фиксируется. Поэтому я прошу всех не поддаваться панике, доверять официальным источникам и проверенным средствам массовой информации", - добавил он.

Ситуация на границе

Напомним, в мае российская армия начала наступление на нескольких участках в Харьковской области. В частности, враг наступал в сторону Волчанска, но продвинуться дальше города ему не удалось.

По данным источника в ГУР МО, Россия планировала с 1 по 15 июня начать наступательную операцию по захвату городов Харьков и Сумы.

Для наступательной операции Россия планировала привлечь два армейских корпуса и одну армию. Так, в район Белгорода оккупанты опрокинули около 46 тысяч солдат, на Сумское направление – 23 тысячи.

Согласно российскому плану, первый удар должен был состояться на Харьковском направлении, а через 3-4 дня наступление должно было начаться уже на Сумском направлении с продвижением вглубь территории Украины.

Однако после того, как российская армия увязла в боях в Харьковской области, российское командование сосредоточилось на Покровском и Кураховском направлениях.

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Харьков ДРГ
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