На севере Харьковской области пыталась пройти вражеская ДРГ

Российская диверсионно-разведывательная группа попыталась пересечь границу на севере Харьковской области в районе Дергачев. О наступлении речь не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вячеслава Задоренко, начальника Дергачевской городской военной администрации, в Telegram .

"В ночь с 24 на 25 ноября малочисленная российская диверсионно-разведывательная группа пыталась совершить прорыв границы в районе КПП Гоптивка - Нехотеевка и была остановлена нашими защитниками", – написал он.

По его словам, часть диверсантов удалось ликвидировать, другие отступили обратно в Белгородскую область.

Он обнародовал карту с местом, где зафиксировали ДРГ.

Как отметил чиновник, время от времени враг пытается "прощупывать" позиции украинских защитников, ссылая своих диверсантов, поэтому это событие свидетельствует лишь о прочности нашей обороны и слаженных действиях ВСУ по ликвидации оккупантов.

"Россияне не проводят и не пытаются проводить активное наступление на Дергачевском направлении, достаточного для этого количества сил на границе не фиксируется. Поэтому я прошу всех не поддаваться панике, доверять официальным источникам и проверенным средствам массовой информации", - добавил он.

Ситуация на границе

Напомним, в мае российская армия начала наступление на нескольких участках в Харьковской области. В частности, враг наступал в сторону Волчанска, но продвинуться дальше города ему не удалось.

По данным источника в ГУР МО, Россия планировала с 1 по 15 июня начать наступательную операцию по захвату городов Харьков и Сумы.

Для наступательной операции Россия планировала привлечь два армейских корпуса и одну армию. Так, в район Белгорода оккупанты опрокинули около 46 тысяч солдат, на Сумское направление – 23 тысячи.

Согласно российскому плану, первый удар должен был состояться на Харьковском направлении, а через 3-4 дня наступление должно было начаться уже на Сумском направлении с продвижением вглубь территории Украины.

Однако после того, как российская армия увязла в боях в Харьковской области, российское командование сосредоточилось на Покровском и Кураховском направлениях.